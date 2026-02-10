台中醫大生手術照PO網引撻伐！衛生局出手調查 最重可罰25萬元

台中某醫學系學生將手術室照片PO網，引起網友撻伐。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 手術室照片外流並在社群平台瘋傳，畫面為醫護正在進行達文西機械手臂手術，機械手臂插入腹部的黑白照片，台中市衛生局查出，涉案為一名台中某醫學系實習期間的醫學生，行為恐違反醫療法，依法可處5萬至25萬元罰鍰。目前院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

針對手術室照片外流，網友紛紛留言表達憤怒與恐慌，直言「一想到光著身體躺在手術台上被拍的可能是自己我就真的忍不了」，更有網友質疑該生手中有更多照片，疑似該醫學生開另一帳號留言戰網友「現在實習的時候想紀綠一下也能被公審，憨兒們不懂就閉嘴，乖乖躺好。明天實習再抽一位幸運的病人來拍，嘻嘻」。

台中市衛生局接獲通報，並已啟動行政調查程序，經初步了解，涉案人員為台中某醫學大學的醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。

衛生局強調，該行為恐涉及違反《醫療法》第72條規定，即醫療機構及其人員因業務而知悉或持有之病人病情或健康資訊，不得無故洩漏，違者可處5萬至25萬元罰鍰，後續將依法審慎辦理相關查處作業。

