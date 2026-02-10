台中醫學生實習竟拍「手術照」發限動 衛生局出手調查最重罰25萬

台中某醫學系學生外洩病患手術照，衛生局將開罰。（示意圖，pixabay）

台中某醫學系學生於實習期間，在手術室內拍攝病患手術過程，並發布在IG限時動態，經過網路流傳引起民眾憂慮求診隱私遭外洩；台中市衛生局接獲通報後，已啟動行政調查程序，查出涉案人員是台中某醫學大學的醫學生，此行為涉嫌違反《醫療法》，依法可處5萬至25萬元罰鍰。

這起醫療隱私外洩事件，照片顯示醫護疑似在進行達文西手術，拍攝到患者腹部及各式醫療器具，最初張貼照片的社群媒體帳號，已刪除照片並關閉帳號。根據調查，涉案人員是某醫學大學醫學生，校方獲報後已即刻介入輔導學生，未來將持續強化教育機制，確保病人隱私與醫療專業倫理落實。

台中市衛生局指出，初步調查若屬實，這名醫學生的行為涉嫌違反《醫療法》第72條規定，即醫療機構人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。違者將依同法處以新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

校方表示，學生進入臨床實習前皆已完成相關規範與病人隱私教育，並依規定簽署保密協定；醫院已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育。衛生局後續將依法審慎辦理相關查處作業，並持續督導醫療機構落實病人隱私保護及實習人員之管理責任。





