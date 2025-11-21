台中醫廢廠超燒、戴奧辛超標 環保局：罰64萬並嚴審許可證

「漢杞違法超燒，應勒令立即停工。」10位民眾與環團在台中市府前拿標語抗議，在台中市大里區營運20多年、專門處理醫療廢棄物的漢杞工程公司，從2022到2024年連續3年超燒，今年11月14日已達到每年300天許可操作日，依舊持續營業，批評台中市環保局縱容，應立即要求停工停業。

台中市民邱小姐表示，「那是我們的代價，那你們的公權力呢？他今天現在這個時刻還在燒，我們的氣密窗沒有用，因為它是任何縫隙都會進來的。」

廣告 廣告

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺指出，「每一年都超燒1個月，這3年超燒的情況累積下來，環保局僅僅開罰了16萬，也就是說他每年超燒的成本只有5萬元，難怪他現在還敢這樣肆無忌憚去超燒。」

夜晚高聳的煙囪不斷冒出白煙，環團拍下，今年11月18日起連續4天，漢杞公司在超過許可操作日後，仍持續營業排放氣體的畫面。

台中市環保局表示，今年7月與9月兩度前往漢杞公司稽查，發現戴奧辛排放超標，並調閱操作紀錄發現，近3年操作日數皆超過許可，依《空污法》各開罰48萬與16萬元，但目前依法規無法要求業者停業。

台中市環保局技正陳忠義說明，「操作天數的超標，但是對於他的操作量的部分，還在我們空污的一個核可範圍內，所以並沒有超標的情形，那我們也會要求同仁這邊，成立一個專案小組來做嚴格的稽查。」

業者未對外回應，台中市府則強調業者為列管對象，過去3年共稽查87次，發現違反《空污法》與《廢清法》10次，共裁罰321.1萬元，但坦言當時並未稽查許可操作日，由於業者甲級廢棄物處理許可證即將在2025年底到期，一定會從嚴審查。