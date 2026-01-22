台中醫療暴力事件 衛福部說話了、受傷同仁婉拒一協助

昨（21）日清晨台中澄清醫院發生醫療暴力，一名醉酒男子在急診室追打醫師並重拳毆打護理師，導致護理師腦震盪。針對此次醫療暴力事件，衛福部醫事司今（22）日回應，強調對於醫療暴力「零容忍」，並已要求院方對受傷同仁提供包含心理諮商、法律支持及實質慰問金在內的全面照顧；同時，衛福部也澄清醫界對於醫療暴力「執行業務」認定限縮的疑慮，強調法律保護傘涵蓋所有醫療環節。

執行醫療業務遭醉漢暴力相向 受傷同仁婉拒心理諮商

昨日清晨，一名26歲林姓男子因酒後自殘被送往台中中港澄清醫院急診室，卻在就醫期間情緒失控，先是起身追打醫師，隨後更朝著正向家屬說明流程的詹姓男護理師頭部揮動重拳。該名護理師遭襲後出現頭部外傷及腦震盪症狀。事發後，醫院同仁合力壓制施暴者並交由警方帶回偵辦。

廣告 廣告

針對受傷同仁，澄清醫院與衛福部強調將做為最堅強的後盾。目前院方已安排詹姓護理師進行心理諮商以平復受驚情緒，並核予公假讓其安心休養。衛福部醫事司簡任技正卓琍萍表示，該名受傷同仁表示暫時無須心理諮商服務的協助，而醫院已提供慰問金，並提供該名同仁完善的法律支持。

醫師公會蒐集案例建立「防範暴力SOP」

為防範類似悲劇重演，卓琍萍表示，衛福部已請台北市醫師公會協助，蒐集臨床第一線常見的醫療暴力案例，並彙整成參考手冊供各縣市醫院使用。

卓琍萍指出，除了要求醫院雇用專業保全、配置裝備與警民連線按鈕外，更重要的是「事前預防」與「情境演練」。例如本次事件中，護理師在低頭說明病情時遭到突襲，未來將納入危害應變指引（SOP）中，訓練醫護人員在職場溝通時如何保持警覺時間。同時，衛福部也與高檢署達成共識，各地方檢察署將成立暴力事件專案編組，落實「快處置、快偵辦」以達到最大嚇阻效果。

醫師公會憂司法「認定限縮」 護理師公會全聯會也發聲

醫師公會全聯會理事長陳相國則對此事件提出制度性憂慮，他指出，目前的司法實務對「妨害醫療業務執行」的認定往往過於狹隘，若暴力發生在「說明病情」而非「動手術或投藥」的瞬間，恐無法適用《醫療法》加重處罰，這將成為醫護安全的重大破口。

針對此事件，護理師護士公會全國聯合會也發布聲明，強調醫療暴力並非醫事人員的個人宿命，而是「制度與管理」是否到位的試金石。全聯會鄭重呼籲醫療機構應落實5大保護措施：

1.即時應變制度：確保暴力事件能即時通報，而非被私下消化。

2.一線安全防護：高風險單位如急診應配備 24 小時充足保全與警政連線，落實「優先保命」。

3.零容忍法律支持：機構應主動協助報案，不得因行政成本而勸阻同仁提告。

4.復原支持機制：提供工作調整與追蹤，避免「二次傷害」導致人才流失。

5.實務演練：拒絕流於形式的宣導，應定期辦理跨單位情境演練。

卓琍萍對此表示，法律範疇明確：根據《醫療法》第24條，為保障就醫安全，凡是執行醫療業務（含衛教、病情說明、引導治療、維持秩序等）皆受保護。護理師在執行職務過程中受暴，絕對認定為「執行醫療業務中」，不會僅限於處置當下的瞬間。