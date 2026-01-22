台中醫療暴力！醉男大鬧急診室 護理師挨重拳打飛釀腦震盪

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

台中市澄清醫院中港院區昨（21）日清晨驚傳醫療暴力事件！據了解，一名體重108公斤、年約30歲男子酒醉自殘，並在家屬陪同下送往急診室，但男子疑似不滿醫師診斷，竟作勢要打人，其中一名資深男護理師有意安撫對方情緒，但慘遭對方揮重拳直接倒臥病床，造成護理師出現腦震盪等狀況；目前還正住院觀察，涉案男子也被逮捕。對此，醫院今（22）日嚴厲譴責，並將協助護理師對施暴患者提出告訴。

針對昨日清晨發生的醫療暴力事件，台中澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏今日上午受訪表示，昨天清晨有一位約30歲男性酒後自殘並在家屬陪同下搭乘救護車前往急診室；急診醫師在看診過程中詢問對方相關病情，可能病人情緒不穩定，對於病情的解釋以及醫師詢問方式不是很滿意，就作勢想要毆打醫師。

蔡哲宏說明，當下就立即啟動緊急機制，也通報警民連線，更請警衛立即做處理，但是病人經過安撫、制止後，情緒仍持續激動，警衛與家屬再度上前制止，把病人送往急診室的大門口。

由於有一名資深護理師想安撫對方的情緒，就到外面持續關心病人狀況，蔡哲宏提到，當下病人突然情緒又非常激動一拳就揮了過來，再加上對方有108公斤，因此該護理師挨了重拳倒在病床；因為當下警方也到場，就趕快把病人帶走做詢問。

澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏。（圖／民視新聞）

經過這一拳重擊後，雖該名護理師很快就恢復意識，但對方有出現臉部擦挫傷、頸部疼痛麻木、腦震盪等症狀；總院長等人一大早到急診現場，進一步關心該名護理師，蔡哲宏也說，自己在很早的時間就到急診室了解事發經過，也指示急診護理長要盡快進行通報，目前通報程序都已經按照規定，通報給地檢署與衛生局。

蔡哲宏強調，對於醫療暴力給予嚴重譴責，整個醫療暴力在2014年就修《醫療法》將醫療暴力納入非告訴乃論，一定要立刻通報，警方也要立刻做處理，如果違反相關規定、嚴重毆打醫事人員可處有期徒刑3年以下或易科罰金等相關處罰，「採零容忍的態度，不希望類似的事件再度發生」。

面對後續的法律行動，蔡哲宏則透露，院內第一步的行動就是通報衛生局、地檢署，至於後面刑事部分就由警察局及地檢署做相關偵辦處理，民事部分則會和護理師做個人討論。

最後，蔡哲宏也強調，先以護理師的情況穩定為最優先的原則，因此醫院會持續關心護理師的身體狀況與心理支持，給予必要的協助，有任何需要安排法律協助，醫院也有相關措施能夠協助護理師提告。













