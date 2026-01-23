台中醫美夫妻竊電逾7千萬挖比特幣！「挖礦」2員工挨告 判賠台電3348萬

記者潘靚緯／台中報導

檢警查獲經營醫美診所的鄭姓夫妻，設比特幣挖礦場竊電牟利，讓台電損失超過7000萬。（圖／翻攝畫面）

台中市一對經營大型醫美診所的鄭姓夫妻檔，2021年間委託黃姓電腦設備人員，在租屋處設置比特幣礦場「挖礦」，以14萬雇用周姓男子當人頭，1年內竊取1170萬度電，造成台電損失7683萬，鄭姓夫妻等4人與台電達成和解，台電再對管理礦場的徐姓、黃姓員工求償，台中地院判決2人應給付台電3348萬7265元。

檢警經6波搜索，在台中市8處查扣700台挖礦機，台中地院判決，礦場徐姓、黃姓員工應給付台電3348萬7265元。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，鄭姓夫妻透過1名李姓男子轉介，接觸販售俗稱「挖礦機」的黃姓男子，2021年鄭姓夫妻出資擔任金主，提供每個礦場各40萬元費用雇用黃男，黃男再委託周男擔任租屋的人頭。鄭男以鑿孔方式將私接線路穿入建物內，再以裸線的跑線方式，把線路接到礦機的礦架上，全天24小時竊取台電電力，並雇用徐姓、黃姓男子負責管理礦場，

搞定租屋處場地後，鄭等人以鑿孔方式將私接線路穿入建物內，再以裸線的跑線方式，把線路接到礦機的礦架上，全天24小時竊取台電電力，並雇用徐姓、黃姓男子負責管理礦場，1年內竊取7683萬元電費，挖到27顆市價2500萬元比特幣。現場查扣8座礦場礦機近700台，由於礦場線路都未絕緣處理，已出現燒熔，其中2個礦場據點更與美語補習班、火鍋店相鄰，宛如是不定時炸彈。

挖礦場線路都未做絕緣處理，已有部分出現燒熔現象。（圖／翻攝畫面）

台中高分院審酌鄭姓男子、蘇姓妻子、販賣電腦設備的黃姓男子、負責礦場的黃男等四人，與台電達成和解，願意連帶賠償共7299萬元，並已給付部分金額，各處1年6月至2年不等徒刑、緩刑5年，緩刑期間均付保護管束、參加法治教育3場。

台電台中區營業處再提出民事求償，扣除連帶給付部分，向徐男、黃男求償3348萬7265元。徐男表示，自己僅擔任一般員工，否認參與竊電侵權行為，推說應是老闆的責任。黃姓員工則表示，一開始不知道是竊電，後來知道實情就離職，否認參與竊電侵權行為，且是他將主謀供出。

法院認為，2人均屬智識健全成年人，對不得竊取電能自無不知之理，受雇任職之初因不明職務內容而不察，但負責管理礦場時間至少半年以上，徐男更曾在自宅竊電，判徐男、黃男應給付台電3348萬7265元賠償。

