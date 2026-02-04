台中醫院年終獎金大公開 大里仁愛超狂發5.2月+2萬紅包

台中各醫院陸續公布今年的年終獎金，其中大里仁愛醫院一口氣發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，羨煞其他醫院員工。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志、歐素美、張軒哲、黃旭磊／台中報導〕農曆春節將至，上班族最關心的是年終能領多少？台中地區各醫院，年終獎金也陸續揭曉，亞洲大學附設醫院發全薪1.5個月，加入長庚體系第4年的大里仁愛醫院，去(2025)年只有發約1個月年終，今(2026)年一口氣發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，羨煞其他醫院員工，不過包括慈濟、童綜合醫院都低調不願透露年終細節。

農曆春節前夕，各醫院年終獎金陸續揭曉，其中加入長庚體系的大里仁愛醫院，今年比照長庚一口氣發5.2個月本薪，另加發2萬元紅包，每個員工幾乎都能領10多萬的年終，且上月底都已經入帳，員工都開心今年好過年，感謝醫院肯定大家過去一年的付出。

廣告 廣告

亞大醫院年終獎金部分，包括醫護和行政人員是1.5個月全薪，加上1萬元紅包；國軍台中總醫院則表示，與軍公教年終一樣，原則上為1.5個月薪俸，醫院依規定發放。

台中慈濟醫院表示，今年年終獎金未增加，不過發多少不方便對外透露；豐原醫院和長安醫院都表示，因尚未結算，要結算完才能定案。

台中海線地區光田醫院、李綜合醫院指出，年終目前還在擬定中，因此尚未公佈；童綜合醫院則低調不願意透露年終獎金細節。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》馬如龍兒健檢返家後竟猝死 醫：8大症狀恐是猝死前警示

台中市醫院年終大比拚！中國附醫發1.75個月＋1.6萬紅包最吸睛

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

