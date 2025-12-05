台中醫院提供友善護牙環境 孕媽咪帶2歲兒一起塗氟 牙齒有氟健康幸福

台中醫院牙科林佳詠主任提醒家有六歲以下幼兒家長，寶貝一長牙就可每半年到醫院來塗氟，強健牙齒，預防蛀牙。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】28歲烏克蘭女子四年前與台灣男結婚，去年產子，今年中旬懷孕第二胎，孕媽咪上月帶著混血2歲兒到臺中醫院兒科健檢打預防針，媽媽也順便做六個月產檢，兒科、婦產科醫師貼心會診牙科，透過綠色通道不必等候就幫媽媽與兒子塗氟，希望母子都可以牙齒塗氟，健康幸福。

衛生福利部臺中醫院牙科林佳詠主任說，該對異國鴛鴦結婚後，第一個寶貝就在台中醫院出生，並參與本院小兒科幼兒專責計畫，醫院會定期提醒爸媽帶小朋友到醫院健檢與施打預防針、牙齒塗氟；媽媽今年懷了第二胎，上個月到醫院產檢也帶兒子打預防針，醫師提醒母子可以一起到牙科塗氟，母子兩個就直接到診間，不必等候就直接安排接受塗氟服務。

台中醫院牙科林佳詠主任示範幫幼兒牙齒塗氟的過程。（圖為示意畫面，圖中媽媽與幼兒非個案）

烏克蘭媽媽對於本院牙科、婦產科與兒科「一站式」服務，讓她跑一個醫院就可以完成自己產檢、兒子健檢打預防針，母子兩人還可不必到牙科診所預約就可迅速塗氟，表示「台灣醫療真的太貼心太便利了！」

林佳詠主任說，其實國民健康署目前除了提供留零到六歲以下幼兒，長牙後就可以接受每半年塗氟預防蛀牙的定期檢查與治療；孕婦則懷孕滿三個月後也建議三個月塗氟預防牙周病產生外，65歲以上長者、糖尿病與癌症、洗腎等患者等符合資格者，也有提供免費牙齒塗氟補助，希望預防勝於治療，讓大家都可以擁有一口健康好牙。

「幾乎天天都有兒科轉介過來塗氟的幼兒，歡迎家有六歲以下幼童爸媽多多利用。」林佳詠主任表示，衛生福利部臺中醫院身為母嬰親善醫院，牙科門診期間提供小兒科與婦產科患者綠色通道，只要會診該科，免排隊就可以接受隨到隨塗氟服務，希望透過一站式服務，提供母親與嬰幼兒友善護牙環境，產檢順便洗牙塗氟，兒童健檢順便塗氟，讓媽媽輕鬆懷孕，嬰幼兒健康成長。