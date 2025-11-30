台中醫院歡慶130週年 從日治時期走來持續守護中部健康使命

記者陳佳鈴／台中報導

衛生福利部台中醫院28日歡慶創院130週年，院方特別在院慶中播放一支約3分鐘的紀念短片，以多張珍貴歷史照片回顧醫院從日治時期一路走來的軌跡，呈現台中醫院百年來在公共衛生、急重症醫療與社區照護上的深厚基礎與貢獻。活動現場熱鬧溫馨，充分展現醫院跨越世代的承擔與新願景。

典禮上，西非姐妹醫院—迦納醫學中心，也特別越洋傳來祝賀影片，向台中醫院表達130周年的誠摯祝福，象徵台中醫院醫療外交的持續拓展。衛福部次長林靜儀、台中市衛生局長曾梓展亦到場共襄盛舉，與院方及社區民眾一同分享這歷史性的時刻。

台中醫院院長黃元德表示，台中醫院是台灣歷史最悠久的公立醫院之一。其前身可追溯至1895年，由日本總督府台灣民政支部成立的「民政支部診斷所」，後擴編為「台灣總督府台中病院」，成為中部地區規模最大的公立醫院，並肩負中部唯一結核病專責醫院的重任。二戰後醫院改名為「台灣省立台中醫院」，並於2013年精省及衛生署升格後更名為今日的「衛生福利部台中醫院」。

台中醫院院長黃元德表示，130年以來，台中醫院始終秉持「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的價值理念，落實公醫角色。（圖／翻攝畫面）

黃元德強調，130年以來，台中醫院始終秉持「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的價值理念，落實公醫角色。未來將持續以「提升急重症量能、精進醫療品質與教學研究、深耕社區健康」為三大發展策略，提供民眾以病人為中心、以社區為導向的優質服務。

林靜儀則在現場帶領眾人高呼「台中醫院生日快樂」，肯定院方長年對中部地區醫療體系的穩定貢獻，尤其在急重症照護與長照服務上的關鍵角色。曾梓展也以「三個太多」感謝台中醫院：疫情間付出的「太多努力」、協助政府公衛政策的「太多貢獻」、與對市民健康投入的「太多心力」。

台中醫院表示，邁入130週年後，將持續傳承公醫精神，深化醫療品質，並與社區民眾攜手迎向下一個世代的健康願景。

