台中醫院看病變撞擊現場秀！62歲男開車自撞電線桿 電桿倒路中

62歲男開車返家途中自撞電線桿引擎冒煙險釀火劫。（圖 ／翻攝畫面）

台中市大里區19日上午發生一起驚險車禍，１名62歲男子上午10點41分剛從醫院看完病開車返家，不料行經塗城路時疑似身體不適或恍神，竟突然自撞路旁電線桿。巨大的撞擊力使電桿整根折斷倒塌在路中央，當場阻斷雙向交通，而車輛引擎也立刻冒出白煙，險象環生。

所幸男子反應迅速，在車頭開始冒煙的當下立即自行逃出車外，並未受困車內，附近民眾見狀急忙報案，警消人員迅速到場處理，消防隊共派出3輛救護與消防車、6名隊員前往現場救援，立即將受傷的駕駛送往中山醫院治療，男子當時胸口疼痛，但意識清楚經初步評估無生命危險。

倒塌的電線桿橫躺在馬路中央，導致現場交通一度癱瘓，警方也在第一時間布置交通管制，提醒用路人改道。隨後相關單位趕到場處理電線桿斷裂情況，並協助排除車輛及道路障礙，交通才逐漸恢復通行。

