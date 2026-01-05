台中醫院首創「陪你長大導航站」 心理師與兒科醫師聯手出擊

衛生福利部台中 醫院首創臨床心理師結合兒科醫師提供「陪你長大導航站」親子諮詢平台，希望協助建立親子親密互動與和諧關係。圖/台中醫院提供





在少子化時代，每個孩子都是父母的心頭肉，然而面對孩子成長過程中的一舉一動，家長往往既關心又焦慮。為了打破傳統育兒的壓力僵局，衛生福利部台中醫院首創「臨床心理中心」與「小兒科」的跨科合作，正式啟動「陪你長大導航站」親子諮詢平台。這項創新的醫療服務，旨在將原本可能充滿緊繃感的教養過程，轉化為親子間甜蜜共享的時光，讓父母在陪伴孩子成長的路上不再感到孤單無助。

這場醫療創新的推手，台中醫院臨床心理中心組長盛心毓指出，導航站的核心理念在於「防患未然」。透過心理師早期介入，在孩子尚未出現嚴重的心理問題前，就先協助家長洞察孩子的需求。許多家長在孩子出現疑似過動、人際關係不佳或青少年叛逆時，往往因為擔心精神科藥物副作用或標籤化問題而猶豫不決。現在，家長只需透過熟悉的兒科門診掛號，經由李德敏主任等醫師的專業評估，就能迅速對接到導航站的專業心理輔導，享受一站式的整合服務。

醫院臨床心理師林亭妤（左）跟家長（右）分析比建議與孩子相處方式，協助親子溝通。（圖為示意畫面，非個案家長）圖/台中醫院提供

實際走進導航站的諮詢案例中，五歲的小琳提供了令人振奮的實證。身為獨生女的她，進入幼兒園後變得沉默寡言，讓父母焦急萬分。透過導航站的精準轉介，臨床心理師林亭妤為小琳安排了兒童團體治療，同時引導媽媽學習適切的陪伴與親子共讀技巧。短短幾次療程後，小琳從悶悶不樂轉變為能主動表達情緒，甚至會主動向老師反應感受。這種「教養者」與「受教者」雙管齊下的模式，不僅修復了孩子的社交能力，更讓家庭氣氛從壓力轉為歡笑。

這項服務不僅是醫療診斷，更是一場溫暖的教養革命。盛心毓組長強調，導航站存在的價值，是為了提供一個更親民、更早期的介入管道。透過兒科醫師與心理師的緊密合作，家長能掌握預防勝於治療的先機，在互動中建立健康的親子連結。台中醫院希望透過這個導航平台，成為所有徬徨父母最堅實的後盾，讓育兒不再是盲目摸索的負擔，而是一段陪伴孩子平安長大的幸福旅程。

