台中醫院、台中市醫師公會簽署MOU 打造智慧轉診與失智整合照護網

台中醫院、台中市醫師公會簽署MOU，雙方承諾打造智慧轉診與失智整合照護網。（圖：寇世菁攝）

衛福部台中醫院與台中市醫師公會今天（10日）日簽訂「健康台灣深耕計畫」合作備忘錄（MOU），雙方承諾透過智慧醫療科技，整合在地診所與區域醫院資源，建置高效轉診資訊平台，並強化失智整合照顧模式。

台中醫院院長黃元德與台中市醫師公會理事長王博正，代表簽署MOU，黃元德說，台中醫院與台中市醫師公會攜手合作落實健康台灣深耕計畫，在一月討論提案後，二月決標，三月正式啟動綠色智慧平台計畫，未來將聯合開發原本醫院與診所不相容的資訊系統，並建構診所與醫院雙向連線交流作業，未來民眾到台中醫院合作的基層診所看病，同樣可享有如同在台中醫院檢驗、檢查與癌篩與轉診的便利，讓看診不再費時費工，而是更從容。

黃元德指出，行政院自114年起推動為期五年的健康台灣深耕計畫，這次跟醫師公會合作，就是要進行「資訊整合平台」的建置與建立「失智症照護網」，期待透過雙方合作，未來民眾於臺中市基層診所就醫，若需進一步檢查，相關病歷與轉診需求可透過智慧系統與臺中醫院即時對接，減少重複檢查，實現「智慧轉診、精準醫療」的目標。黃元德強調，台中醫院將結合 AI 科技與大數據應用，落實健康台灣深耕計畫中「優化醫療條件」與「醫療永續」的主軸，讓醫療不只在醫院內，更走出醫院深耕社區，為中部民眾建立「健康守護零距離」的最佳典範。

長期從事長照醫療的台中醫院廖妙淯副院長，以台中醫院經營社區醫療與失智照護的經驗表示，醫院近十年來收治失智個案超過1萬1600名患者；至於一般轉診轉檢，每年平均透過基層診所轉診到院約9000人次、轉檢約1200人次，期待透過這次跟醫師公會合作，讓民眾轉診就醫更便利，失智患者家庭獲得更完善的支持。

台中市醫師公會理事長王博正說，台灣邁入超高齡社會，落實失智症照護也是雙方合作的重點目標，基層醫師是發現失智症狀的第一線，透過與台中醫院的垂直整合，能讓疑似病例快速進入診斷與治療程序。

台中市醫師公會副理事長林恒立指出，第一波將以失智失聰的患者為主要轉診轉檢對象，未來在合作的特約診所轉診將開設綠色通道，不但轉診病人立即檢驗不必等待，台中醫院也會提供資訊連線系統，讓民眾在診所就可以看檢驗報告，診所醫師也可以直接在診所上線幫患者預掛轉診號，讓民眾到台中市基層診所就醫，就跟到臺中醫院門診一樣方便，減少民眾就醫碳足跡，就醫更便利，這是雙贏的計畫。（寇世菁報導）