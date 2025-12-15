台中重機騎士撞護欄墜橋亡 彰化追撞事故孕婦傷

中部中心／李文華 吳璽璸 彰化－台中報導

台中市1名男大生，今日（15日）上午騎乘黃牌重機，行經北屯區廍子路時，自撞路口護欄，騎士當場摔落大約1層樓高的橋下，送醫不治；另外，彰化花壇鄉橋頭村東外環路，14日晚間，一輛自小客車疑似加速過快撞上前車，竟然繼續行駛，前車被鏟著前進，肇事車撞上分隔島才停下，一名孕婦送醫。

行車紀錄器畫面左邊，內車道突然刷過一輛，不對，是兩輛汽車，休旅車被鏟起、後輪離地，一路被鏟著走，直到路口，前車被鏟得偏離車道，後車撞上分隔島。前車內是一名孕婦載著她的先生，被撞得受傷送醫。花壇消防分隊小隊長劉耕憲：「有一名女性傷者腹部有疼痛，花壇消防分隊小隊長，和肢體的腫脹。」

孕婦腹部疼痛，送醫後幸好無大礙；車禍發生在彰化縣花壇鄉橋頭村東外環路，14日晚間，後方轎車已經撞著前方休旅車，車速仍未放慢，直到撞上分隔島才停下。車禍畫面讓人看了以為轎車這種撞法，把人家車子鏟著走，難道雙方有行車糾紛嗎？交通分隊小隊長林松儒：「民眾駕駛自小客車，與前方自小客車同方向直行，發生交通事故。」警方初步調查，雙方酒測值均為零，互不認識，疑似後車31歲的吳姓男子加速過快，未保持安全距離導致追撞前車，單純只是交通事故。





行車切莫搶快。黑色重機撞得幾乎全毀、零件四散。1名20歲男大生，15日上午10點多騎乘重機，行經台中市北屯區廍子路時，自撞路口護欄，騎士撞得摔落大約1層樓高的橋下。目擊民眾：「碰一聲，那個安全帽射向芒果樹那邊，再掉落到地面，過不到兩秒，一個人掉落趴在那裡。」





劉姓男大生騎乘黃牌重機行經台中北屯區廍子路 自撞路口護欄 人摔落橋下身亡（圖／民視新聞）









當時在橋下聊天的民眾，目睹人飛落，仍驚嚇不已。附近監視器拍到男大生騎乘重機，紅色輪框相當醒目，疾速而過，沒過多久竟撞車、摔落橋下。台中第五警分局交通分隊小隊長藍維德：「劉男騎乘大型重型機車，沿廓子路南向行駛，不慎碰撞路口護欄。」警消到場時，男大生頭部嚴重撕裂傷，當場沒有生命跡象，送醫仍宣告不治。





