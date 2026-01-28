台中重現WBC巨型棒球 府前廣場直播經典賽

（中央社記者趙麗妍台中28日電）第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打。台中市政府宣布，具特殊歷史意義的「2023 WBC巨型棒球紀念裝置藝術」移展至市府願景館展示，3月5日至8日在府前廣場直播賽事。

台中市運動局今天發布新聞稿，「台中限定」的巨型紀念球，源自2023年經典賽期間，由MLB官方要求各預賽承辦城市結合在地特色設置的裝置藝術。當時全球僅有台中、日本東京、美國邁阿密及鳳凰城等4座城市設置，象徵承辦國際頂級賽事的榮耀。

運動局說明，該紀念球的視覺設計獲WBC官方授權，並由2022年葛萊美獎得主設計師李政瀚，攜手台中在地彩繪藝術家賴銘祥共同創作，融合台灣多元文化元素與台中城市意象，曾是洲際棒球場最具代表性的地標之一。市府整理紀念球，2025年12月31日進駐願景館開放參觀。

運動局提到，2月2日起連續4週推出「中市府前WBC直播抽好禮！週週抽、現場領 一起為中華隊加油！」活動，前3週將抽出限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週一在運動局官方粉絲專頁開放留言應援，每週五公開抽獎。

3月5日至3月8日賽事直播期間，市府加碼準備10份「現場好禮」在直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨幕前，共同感受賽事熱潮。（編輯：李淑華）1150128