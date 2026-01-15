

台中重要地標之一「PARK2 草悟廣場」 近日「遊」新亮點！

【旅遊經 洪書瑱報導】



台中「草悟道」一直是國內外遊客到台中必遊的景點之一，以東京六本木為藍圖，串聯起科博館、勤美術館、市民廣場到國美館約3.6公里綠帶與街區鄰里，彷彿是台中文化、創意與休閒生活的縮影。其中PARK2 草悟廣場，因結合了植物園造景與餐酒館，重新定義了餐飲、空間與文化的連結，是台中市「旅遊」中，非常熱鬧的社交空間，被稱為「大人系公園」， 近日以「Social Casual Dining」為核心，打造出融合風味、品味與社交情感的「餐酒中島」，儼然成為台中重要的地標之一！

PARK2_餐酒中島空間照













PARK2_以餐酒體驗品味與風味







PARK2_以餐酒體驗品味與風味



而近期有了不少新亮點，如：B1廣場重塑城市交流空間，實現日夜場景轉場，這是由擅長空間細節與質感品味的「禹樂空間整合」操刀，以「谷底城市（Urban Valley）」為核心，結合中島、遮陽、景觀、燈光與植栽五大要素，藉由動線重劃與鋪面調整，場域內規劃六處休憩點與公共空間，界定出兼具獨處與社交機能的軟性用餐環境，營造mix混搭自由但自主的空間與餐飲選擇，讓現代人能自由切換或坐或站的交流狀態。而這裡每週六夜晚也有升級體驗，由 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗙𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥 擔任音樂策劃，邀集來自不同背景、卻同樣重視「聲音質地與空間感」的音樂者齊聚演出，將聽覺、味覺、身體節奏一併納入餐酒體驗，讓空間不再只是吃喝，而是「與人、與時間、與生活風格」的交會。









PARK2_冬日音樂公園市集活動照







PARK2_冬日音樂公園市_參加音樂品牌Findme







PARK2_餐酒中島音樂現場照



另，PARK2將於1月24日至25日，一連二日舉辦音樂迷引頸期盼的跨國音樂市集「冬日音樂公園市」，活動邀請日本神戶插畫家 Yosuke Yamauchi 以「音樂無重力」設計主視覺，「音樂、藝術、餐飲」三大核心構築戶外沙龍。為民眾蒐羅四大特點：

※.跨國音樂陣容：串聯亞洲城市，海外單位佔比達三分之一。包含：日本下北澤文化地標 JAZZY SPORT、CITY POP 傳奇樂團 RYUSENKEI (流線形)及香港 FINDME，透過黑膠與卡帶等實體載體，呈現跨國創作溫潤質感。

※.視覺藝術互動：日本插畫家 Yosuke Yamauchi本人親臨現場繪製「似顏繪」；療癒系matsui DOGS與ニジノ絵本屋亦同步進駐。

※.風格餐酒與職人咖啡：集結名古屋名店MAISON YWE、台中ONIBUS COFFEE，以及 LAYLOW、好吧 Goût Bar 等話題餐酒館，在冬日暖陽下提供精緻微醺體驗。

※.音樂現場則於B1餐酒中島展開，首日由日本傳奇DJ IZM領銜，並有宋楚琳演繹華語R&B經典；次日則由RYUSENKEI主腦ニモンド瀧口壓軸，以純粹黑膠選樂為活動劃下完美句點。



除此之外，近期 PARK2 迎來多個極具風格的新品牌及餐酒品項，豐富了聚落的選物與餐酒層次：







PARK2_全台獨家大男孩夢幻收藏室DrivePro-UPOINT STUDIO × NASA 系列







PARK2_全台獨家大男孩夢幻收藏室DrivePro空間照



※.JAM JAM：以「自然酒（Natural Wine）」為主打，強調低干預釀造與真實風味。搭配獨家料理的wine pairing，打造輕鬆兼具品味的餐酒吧。

※.TOASTERiA CAFE 與 Pizza Hamsa：以推廣地中海飲食文化，引進具備酸度明亮、礦感清晰、果味濃縮的耶路撒冷酒莊酒款，成為新世代餐酒的新興熱門選擇。

※.DrivePro：台灣首家實體選物店進駐。創辦人 Kevin Liu 打造「大男孩夢幻收藏室」，蒐羅全球頂尖工業設計，如 IF Speaker 大衛猿音響、NASA 授權模型、以及由日本鬼才宮下貴裕設計的熨斗大廈音響等，為男性審美提供極致的工業與未來感體驗。

以上圖片：勤美集團提供





