台中金典酒店推除夕百桌圍爐宴、外帶年菜搶市

▲台中金典酒店推除夕百桌圍爐宴。

【記者 廖美雅／台中 報導】農曆新年即將到來，每逢除夕，全家團聚圍爐是不少華人最重視的傳統，為迎接金馬年，台中金典酒店今年不僅祭出場面盛大的「百桌除夕圍爐宴」，並同步推出多款外帶「金馬御膳年菜組」。台中金典酒店表示：「除夕內用訂位近八成滿、外帶年菜更出現提早預訂潮，年味氣氛已在飯店內外全面沸騰。」

台中金典酒店在13樓宴會廳舉辦大型百桌圍爐宴，不僅菜色豐盛，更安排舞獅賀歲、舞台表演與摸彩活動，準備送出住宿券、餐券等好禮。宴會廳圍爐宴提供多種桌菜選擇，包括春禧乳豬迎賓盤、和風鮮蝦九孔鮑、御品金牌佛寶鼎、黃金蟲草龍虎斑等人氣佳餚，適合大小家族同桌圍爐。偏好精緻中式料理的客人，也可選擇15樓金園中餐廳，有螺頭極品佛跳牆、翡翠蟹黃龍蝦尾、刺參花菇扣鵝掌等經典名菜，也提供6人與雙人套餐，滿足不同家庭的圍爐需求。另外還有多國風味自助餐的栢麗廳及蘿拉牛排館與金典鐵板燒可作選擇。

▲台中金典酒店除夕圍爐宴。

除了內用訂位熱烈，外帶年菜同樣成為民眾首選。台中金典酒店今年推出的「金馬御膳年菜組」10人份、6人份、4人份，並提供多款單品料理、西式年菜及禮盒供民眾自由搭配。台中金典酒店主廚分享，今年的年菜設計理念：「我們希望讓大家在家也能吃到飯店級的味道，因此不只把傳統做好，更在口味上做巧妙變化。」主廚舉例，今年相當吸睛的「麻婆豆腐爆大蝦」，以甜香南瓜起士醬搭配大明蝦，是全新融合風味；而深受顧客喜愛的「極品鮑魚佛寶鼎」則是以12小時老火上湯為底，加入花膠、蹄筋等珍貴食材，再燉煮4小時。此外，象徵吉祥的「鴻福滿堂迎賓集」與歷年獲獎的「瑤柱臘味蘿蔔糕」等依然是熱門單品；今年新推出的「金馬紅豆年糕」則以香氣清雅的桂花搭配綿密紅豆，廣受顧客青睞。（照片／記者廖美雅翻攝）