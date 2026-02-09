台中金典酒店總統套房幸運兒 出爐

台中市政府觀光旅遊局推動「台中Hi8 全城開趴」系列活動，2月9日於台中金典酒店舉辦「來台中當總統－住宿消費抽總統套房」最終場抽獎儀式，由台中市鄭照新副市長、金典酒店陳月鳳總經理等貴賓共同抽出2名幸運得主，各獲得金典酒店總統套房住宿券1張。觀旅局表示，本次活動累計超過40萬張抽獎券，充分展現民眾高度興趣及參與度，成功帶動台中旅遊動能，為系列活動畫下圓滿句點。

鄭照新副市長表示，台中春節訂房率58.68%，六都第一！「台中Hi8全城開趴」自去年底至今年初已成功藉由綠美圖開幕、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、台中最強跨年、元旦國旗趴、頑童演唱會等活動，吸引國旅人潮到台中，接下來將由近期討論度最高的中台灣燈會接棒登場，讓台中一路熱鬧到新春年節，成功打造白天旅遊、夜晚嗨玩的城市節慶氛圍。(見圖)

觀光旅遊局陳美秀局長指出，本次「來台中當總統－住宿消費抽總統套房」活動市府攜手台中港酒店、薆悅酒店五權館、林酒店、烏日璞旅、金典酒店、台中商旅及麗寶福容大飯店等多家知名旅宿業者共同出擊，行銷台中市優良旅宿，不僅帶動旅宿住房需求成長，也讓幸運得主有機會體驗頂級飯店的尊榮服務，讓城市觀光效益更廣泛擴散。

台中金典酒店陳總經理說，為迎接金馬年來臨，金典酒店祭出多元新春企劃，包括除夕當天於宴會廳舉辦百桌圍爐宴，並同步推出「金馬御膳年菜組」以及多款單品料理、西式年菜與精緻禮盒供民眾選購。飯店主廚強調，今年年菜以「讓飯店級味道走入家庭」為理念，在保留傳統風味的基礎上融入創新元素，讓年節餐桌更具質感與層次。

觀光旅遊局補充，後續活動還有2間類總統套房－台中商旅的天際套房及麗寶福容大飯店的福容套房，請密切關注大玩台中Facebook（https://www.facebook.com/taichungresort）參加抽獎，即有機會來台中享受總統級的待遇。

中市府觀旅局說，依據交觀署台灣旅宿網統計資料，中市旅宿業春節連假前8天平均訂房率約5成8，位居全台第二名，其中以年初二、三訂房率逾7成最高。觀旅局表示，春節期間又有中台灣燈會活動加乘，吸引遊客來台中觀光留宿，春節訂房率名列前茅。台中兼具山海景觀與都會機能，歡迎民眾趁著農曆新年到台中參加中台灣燈會、谷關泡湯、武陵賞櫻、市區走讀歷史及美食，或到海線欣賞高美濕地夕照，邀請民眾與家人、三五好友到台中走春迎新年，感受多元豐富的旅遊魅力，留下美好難忘的假期回憶。