台中金手獎企業領軍產業赴日大分縣拓商機

台中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎（如圖），顯示中小企業強大競爭力。近日台中市工商發展投資策進會副總幹事林家興亦代表市長盧秀燕，率領金手獎企業代表團前往日本大分縣商談媒合，深化產業合作、拓展國際市場，展現台中企業攜手走向全球的高度企圖心。



工策會總幹事黃于珊表示，全國級獎項競爭激烈，金手獎企業仍表現卓越，其中塑懋機械總經理蔡倍仁、副總經理余垂恒同時斬獲第28屆小巨人獎及第32屆創新研究獎，世曄實業榮獲第28屆小巨人獎，崇銘紡織榮獲第32屆創新研究獎，展現製造業在研發創新、產品差異化及永續經營的領航地位；而在女性創業領域，鴻鼎菓子總經理陳憶虹則以品牌策略、營運管理及市場擴張的卓越貢獻，榮獲第14屆女性創業菁英獎。

工策會表示，台中是全台產業重鎮，金手獎被譽為「台灣經濟界的奧斯卡獎」，歷屆以來共精選出429家頂尖中小企業，金手獎得獎廠商協進會會員企業展現的創新能量及跨界突破，屢獲各界肯定，凸顯台中產業聚落強大量能，更造就優異的經濟數據。

根據經濟部114年第3季統計資料，台中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項勇奪六都第一，較上季增加一項，自110年第2季以來，已連續18季蟬聯至少4項指標冠軍，這些經濟數據並非只是冰冷的數字，而是產業與市府攜手創業的成果，打造台中成為企業投資首選與亞太最具競爭力的典範城市。