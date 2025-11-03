台中金手獎出爐 18家製造業者綻放榮耀

第24屆臺中市金手獎選拔結果揭曉，18家績優中小企業接受表揚。

第24屆台中市金手獎選拔結果揭曉，今年榮獲金手獎殊榮的企業共18家，由台中市政府副秘書長林育鴻出席頒獎。他表示肯定並指出，盧市長長期重視產業發展，每一家金手獎企業，都是台中產業精神的最佳詮釋者，更是推動城市經濟持續成長的重要力量。

副秘書長林育鴻表示，台中是全台產業重鎮，金手獎更被譽為「台灣經濟界的奧斯卡獎」，歷屆以來共精選出429家頂尖中小企業，其中不少更榮獲「國家磐石獎」、「小巨人獎」等國家級肯定。他強調，台中今年第三季再度拿下五項經濟指標六都第一，已連續18季維持四項以上冠軍，穩健的經濟表現有目共睹。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年獲獎企業橫跨工具機、食品與機械零組件等產業，充分展現台中製造業的創新能量與群聚優勢。「金手獎不僅是一項榮譽，更是一份責任與承諾」，她指出，金手獎見證中小企業的成長與轉型，企業不僅追求經營績效，也致力於社會價值的實踐，包括推動智慧製造、淨零轉型、人才培育及公益回饋，展現台中產業的持續升級與永續發展力。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長郭元瑾表示，協會作為歷屆得主的交流平台，凝聚中台灣產業力量，帶領會員推動技術合作與經營創新，強化供應鏈韌性。未來協會將持續與市府攜手拚經濟，讓「金手飛揚，傳統不朽」。

工策會說明，今年榮獲金手獎殊榮的企業共18家，分別為綠茵生技股份有限公司、廣隆欣業股份有限公司、源潤豐鑄造股份有限公司、世曄實業股份有限公司、鴻鼎�子有限公司、勝群金屬股份有限公司、翔大食品股份有限公司、溢康企業股份有限公司、協銳精密工業股份有限公司、塑懋機械有限公司、餐御宴食品有限公司、重光電線電纜企業股份有限公司、品致企業有限公司、金友聯工業股份有限公司、業升企業股份有限公司、金佳鋒生物科技股份有限公司、三田倉儲股份有限公司、郁慶塑膠股份有限公司。