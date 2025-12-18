台中金手獎理事長交接 盧秀燕大讚：企業家顧產業拚經濟

台中金手獎理事長交接，市長盧秀燕出席致意，並肯定企業家顧產業拚經濟。（圖：中市府提供）

台中市金手獎得獎廠商協進會舉行交接典禮，由現任理事長郭元瑾，交接給新任理事長張瑞成，市長盧秀燕出席祝賀並表示，金手獎協會雖然是地方性經濟團體，卻是全國最具代表性的企業領袖組織，唯有獲得台中金手獎的企業家，才具入會資格，金手獎得主都是具高度競爭力的成功企業家，感謝為台中、為台灣貢獻良多。

台中市金手獎得獎廠商協進會17日舉行第19、20屆理事長交接典禮，市長盧秀燕特地出席致賀，並指出，金手獎評選門檻極高，須連續多年營運績效優異，並經書面審查與專家實地評鑑，堪稱全國最難取得的企業領導人獎項之一，得主皆是發光發熱、帶動經濟的成功企業家。她高度肯定卸任理事長理事長郭元瑾，不僅是女性企業家的典範，更成功打造國際品牌、投入公益，任內帶領協會推動產業升級與社會關懷；她也對新任理事長張瑞成相當有信心，他一定會憑藉豐富經驗與熱情，帶領會員因應全球經濟、關稅與布局挑戰，創造台灣的經濟升級，邁向康莊大道，拓展國際。

工策會黃于珊指出，新任理事長張瑞成是豐洲工業區廠協榮譽理事長，也是磐石獎得主，擔任中部召集人，重視產學合作，攜手研發新技術，協助廠商創新，找到新商機。

新任理事長張瑞成表示，面對全球供應鏈調整與市場變動，金手獎企業展現強大凝聚力與優異應變能力，未來將延續協會精神，強化會員交流、推動國內外合作，持續在大台中經濟圈中扮演關鍵角色。

這場交接典禮，包括市長盧秀燕、副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、何欣純、廖偉翔、經發局長張峯源、勞工局副局長羅群穆、工策會副總幹事林家興、王文興等人均到場共襄盛舉。中華民國工業區廠商聯合總會許正雲理事長及副會長董正宗、台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎、金屬工業研究發展中心 執行長賴永祥、磐石獎聯誼委員會總會長吳定國、台中市潭雅神工業廠商協進會輔導理事長黃耀德、台中市豐洲科技工業園區廠商協進會理事長朱朝茂、世界華人工商婦女企管協會副總會長陳寶鳳均出席。（寇世菁報導）