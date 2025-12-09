台中鉅額搶案！ 2嫌落網僅剩13萬 一審各判8年4月

台中市 / 綜合報導

台中市發生千萬現金搶案，今年7月6日，劉姓、楊姓2名男子接獲密報，到西屯區一處社區外，持利器跟空氣槍對一名帶著千萬元現金、準備面交貨款的民眾行搶，得手現金1061萬元後南下逃逸。警方循線往南追人，卻碰上丹娜絲颱風從嘉義登陸，當下無奈只能先躲高速公路涵洞躲風雨再繼續追。警方隔兩天在高雄嫌犯住處附近逮到人，但搶來的一千多萬元現金只剩下13萬多元，一審法院認為2人危害治安重大都各判8年4月。

兩名男子坐在超商內吃東西，但監視器拍下的時間，一天前他們兩人才剛在台中西屯區，犯下搶劫案，搶了1061萬元鉅額現金，殊不知逃逸行蹤全被警方掌握，鉅額現金搶案發生在今年7月6日，晚間10點多，地點就在西屯區台灣大道上的社區外，記者虞子煜說：「當時嫌犯的轎車就停在這條紅線上，嫌犯兩人就當時躲在車內伺機行動，等到被害人提著3大袋現金，到社區門口，兩人立刻下車持著犯案兇器，進行搶劫。」

檢警調查，劉姓男子跟楊姓男子2人，從網路社群上接到帳號「MU云端-馬云」，告知行搶目標、動向跟地點後在社區外埋伏，被害人提著千萬元鉅款到定點，疑似約要面交款項，劉、楊兩人立刻下車，1人持空氣槍1人持利器威脅被害人交出現金，當場得手裝有1061萬元現金，隨即開車南下逃逸並將作案槍枝丟棄。

警方獲報，7日一早立刻南下追人，但當時剛好碰上丹娜絲颱風從嘉義登陸，途中只能躲在嘉義高速公路涵洞躲風雨，等雨勢漸小才繼續南下，警方循線追緝，8日凌晨12點，在劉姓以及楊姓男子住處附近逮到2人，搜查他們身上剩下的現金，搶了一千多萬最後卻只找到13萬多元，台中地院行政庭長黃玉琪說：「斟酌被告2人犯罪的動機，目的、手段、參與情節等一切情狀，均量處有期徒刑8年4月。」

雖然一審判決已經出爐，但民代砲轟前陣子才有男子泳池朝女童扣扳機，現在又有千萬元搶案拖半年才曝光，台中市議員（民）林祈烽說：「讓我們的市民毫無防備，身陷險境。」對此轄區警方沒有回應，但治安事件頻傳，已經台中市民人心惶惶。

