台中銀前董座王貴鋒涉公款租豪車飛機 稱皆屬公務用

（中央社記者曹亞沿新北24日電）台中商業銀行前董事長王貴鋒涉花11億元公款租豪車、飛機私用遭起訴。王貴鋒今天在庭上稱租用飛機、招待所都具公務性，自認生活不奢華，常以機車代步、吃路邊小吃。

新北地檢署查出，台中銀行前董事長王貴鋒等人104年起涉以公務名義租用豪車、飛機，以及承租豪宅當招待所等，導致公司受損逾新台幣11億元。去年檢方依涉犯銀行法、證券交易法等罪起訴7人，其中對王貴鋒從重求刑15年、併科罰金5億。

新北地方法院今天召開準備庭，傳喚王貴鋒、台中銀保險經紀人董事長賴麗姿、極緻租賃公司負責人周哲男等人到庭。

王貴鋒在庭上陳述，高價車從未用作私人用途，也未以勞斯萊斯豪車接送小孩，且租用飛機是因海外分行勘察需求，有時會邀客戶一起共乘，招待所也多是用來與同仁、客戶等人聯繫感情，皆屬公務用途。

王貴鋒更強調，自己並無亂花錢，平常搭高鐵往返幾乎都坐自由座，商務艙搭不到10次，且在台中都騎機車見客戶、吃路邊小吃，並非生活奢華的人。最後王貴鋒哽咽重申，他將全身家產都壓在台中銀行，做的事全是為公司，絕無背信。

賴麗姿今天在庭上否認犯行，強調在106年晉升總經理前，她並無核決權限。另當時臨危授命被派去北部拓展業務，使用公司承租宿舍及辦公室，並無不當獲利。她請求法官解除其限制出境，盼能陪伴女兒出國。（編輯：龍柏安）1141224