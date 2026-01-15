台中銀樓老闆戀網妹 被詐5000萬元

台中市45歲柯姓銀樓業者因為單身，在網路上結識女網友，卻誤入假交友、投資詐騙陷阱，短短1個月內陸續交付鉅額現金，甚至變賣家中黃金，累計財損近5000萬元，直到家人發覺有異報案，警方即時介入，成功攔阻450萬元現金，並逮捕鄧姓車手，檢方近日偵結，依詐欺將鄧起訴。

台中市刑大偵三隊長杜旻信說，柯姓被害人去年9月初透過社群平台Telegram結識一名女網友，對方先噓寒問暖建立感情，取得信任後，再以「付費即可見面」為誘因，逐步引導被害人投入所謂「保證回本」投資計畫，並聲稱資金隨時可取回，讓被害人卸下心防。

警方調查，詐騙集團除用話術誘騙外，還安排車手假冒投資公司或理財專員，與柯男多次當面交付現金，每次金額約300萬至500萬元不等，短短1個月內高達18次，累積金額接近5000萬元。

期間柯男資金逐漸吃緊，仍深信投資即將回收，不僅變賣家中黃金，甚至直接動用自家銀樓預備資金籌錢交付，直到家屬發現帳目不對勁才驚覺受騙。警方獲報後，發現詐騙集團仍持續與被害人聯繫、準備再次取款，警方將計就計，去年10月中旬配合被害人佯裝安排面交，部署警力埋伏。

待鄧姓車手現身準備收取現金時，警方隨即包抄將鄧男制伏逮捕，當場攔阻450萬元現金，並在其隨身包內查扣偽造的投資公司工作證、收據等犯罪工具。全案近日偵結，鄧姓車手遭羈押依法起訴，警方持續向上溯源，掌握7名共犯身分並持續查緝中，同時釐清是否有更多受害民眾。