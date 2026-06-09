台中鍋烤節全面升級 開跑

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局長張峯源主持「鍋烤合作店家招募」及「店家專業評審競賽」說明會。

▲局長張峯源主持「鍋烤合作店家招募」及「店家專業評審競賽」說明會。

「2026台中鍋烤節」正式開跑！台中市政府經濟發展局日昨舉辦店家招募及專業評審競賽說明會，宣布今年活動全面升級，首度導入國際級專業評審機制，邀請國際廚神等級評審組成評審團，從食材品質、料理技術、風味特色及整體用餐體驗等面向進行評選，尋找最具代表性的台中鍋烤名店；同時祭出汽車大獎、總價值300萬元鍋烤抵用券及多項好禮，邀請全國民眾一起尋找台中鍋烤之王。

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經濟發展局長張�源表示，今年活動祭出五大亮點，包括超人氣天團5566走訪台中特色鍋烤名店、市長親赴得獎店家貼榜祝賀、入圍店家與市長及民代同框曝光機會、汽車大獎及總價值300萬元鍋烤抵用券，以及入圍店家專屬體驗券等，希望透過多元行銷與實質回饋，創造店家與消費者雙贏。

張�源表示，今年首度推出「店家專業評審競賽」，每家店可提報1至2道鍋物或燒烤料理參賽。活動將先透過書面審查遴選50組優秀店家晉級，入圍店家除有機會參與熱門實境節目拍攝外，評審團也將實地走訪店家，針對料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等面向進行綜合評分，最終選出金鍋組、金烤組及蔬食組優勝店家，發掘深藏台中的鍋烤好味道。

經發局指出，「店家專業評審競賽」及「人氣火鍋燒烤店家票選（含蔬食組）」即日起開放報名至7月13日中午12時止。凡於台中設有實體營業店面，並具備公司登記、商業登記或稅籍登記資格的火鍋、燒烤及符合蔬食組資格之餐飲業者，皆可報名參加；網路票選活動則將於7月14日至8月14日透過「台中通」APP登場，邀請全國民眾一起投票，選出心目中的台中人氣鍋烤名店。

經發局補充，為鼓勵民眾踴躍參與投票及實際走訪店家消費，今年特別準備300組萬元鍋烤抵用券抽獎大禮，並加碼推出入圍店家專屬體驗券，同時邀請業者踴躍加入抵用券合作店家行列，共同把握鍋烤節帶來的消費商機，擴大夏季餐飲經濟效益。