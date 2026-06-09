台中鍋烤節升級登場國際級評審團十5566助陣

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▲經發局舉辦「鍋烤合作店家招募」及「店家專業評審競賽」說明會，局長張峯源主持。（圖／經發局提供）

[NOWNEWS今日新聞] 台中市年度美食盛事「2026台中鍋烤節」啟動！台中市府經發局8日舉辦店家招募及專業評審競賽說明會，宣布活動全面升級，除延續人氣火鍋、燒烤店家票選外，今年首度導入國際級專業評審制度，邀請具國際賽事與餐飲評鑑經驗的專業評審組成評審團，透過更具專業性與公信力的評選機制，發掘台中優質鍋烤品牌與特色職人。

台中市經發局長張峯源表示，美食不僅是城市觀光的重要元素，更承載地方文化與生活記憶。鍋烤節邁入第四屆，今年特別引進專業評審制度，希望透過國際視角與專業標準，讓更多深具特色的在地店家被看見，進一步提升台中美食品牌能見度，帶動餐飲產業與觀光發展。

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▲尋找台中鍋烤之王！台中市年度美食盛事「2026台中鍋烤節」報名啟動。（圖／經發局提供）

經發局指出，今年活動規劃五大亮點，包括邀請人氣天團5566實地走訪台中特色鍋烤名店、台中市長親赴得獎店家貼榜祝賀、入圍店家與市長及民代同框曝光機會，以及汽車大獎、總價值300萬元鍋烤抵用券與多項好禮，希望透過多元宣傳與消費回饋，擴大活動參與度與市場效益。

其中最受矚目的「店家專業評審競賽」，開放業者提報1至2道鍋物或燒烤料理參賽，活動將先進行書面審查，遴選50組優秀店家晉級。入圍店家除有機會參與熱門實境節目拍攝外，評審團也將實地訪查，從料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體用餐體驗等面向進行評分，最終選出金鍋組、金烤組及蔬食組優勝店家。

經發局表示，台中鍋烤節自舉辦以來廣受店家與民眾支持，十大鍋烤店家總投票數，由首屆442萬票成長至566萬票，顯示活動已成為台中重要美食品牌。今年除結合專業評審制度，也透過實境節目行銷方式，帶領民眾深入認識店家故事與職人精神，進一步提升城市美食話題熱度。

「店家專業評審競賽」及「人氣火鍋燒烤店家票選（含蔬食組）」，即日起開放報名至7月13日中午12時止，凡於台中市設有實體營業店面，且具公司、商業或稅籍登記資格的火鍋、燒烤及符合蔬食組資格餐飲業者皆可參加。網路票選活動，將於7月14日至8月14日透過「台中通」APP展開，邀請全國民眾共同票選心目中的台中人氣鍋烤名店。

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