台中鐵皮工寮陷火海 紅光照亮1公里驚悚畫面曝...13車急灌救

台中市東勢區昨晚驚傳猛烈火警，東關路7段1處果園內的鐵皮工寮深夜突然竄出火舌，火勢延燒迅速，紅光映亮夜空，方圓1公里都能清楚看見；消防局大陣仗出動13輛消防車、22名人員前往灌救，雖然鐵皮屋燒得幾乎只剩骨架，幸好無人受困，起火原因仍待火調科釐清。

目擊者指出，昨天（1日）晚間11點左右，東勢區東關路7段211巷有個果園工寮突然起火燃燒，鐵皮屋裡冒出濃黑煙霧與強烈火舌，瞬間將2樓吞噬，火焰直竄高空，遠在1公里外都能看到紅光閃動，附近住戶紛紛跑出門查看，議論紛紛，擔心是否有人受困。

台中市消防局接獲通報，立即派遣第2大隊與東勢分隊等5個單位，動員13輛消防車、22名消防員前往灌救，但警消抵達火場時，工寮已全面陷入火海，隊員必須拉開安全距離設置水線，經部署多條水線噴水、降溫，火勢於11時31分獲得控制，11時35分完全撲滅。

初步估計，現場燃燒面積約50平方公尺，鐵皮屋幾乎被燒成焦黑骨架，財物損失估約10萬元；由於工寮與果園當時均無人停留，沒有任何人員傷亡，但也因此讓「為何半夜無人卻起火」成為疑點，起火原因已交由消防局火場鑑識人員進一步調查釐清。



