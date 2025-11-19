台中長照機構女老闆羞辱單親媽！狂酸看你可憐才用你…職場霸凌判賠10萬

記者吳泊萱／台中報導

台中某長照機構發生職場霸凌案，一名單親媽媽遭女雇主言語霸凌，女雇主挨告判賠10萬元。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

台中市某私立長照機構發生職場霸凌案，一名擔任行政的蔡姓女員工在任職期間，長期遭張姓女雇主言語霸凌、無故辱罵，還被歧視是單親媽媽，狂酸「看你單親可憐才用你」、「看不慣你們這種單親的人領政府的錢」。蔡女被霸凌到出現焦慮、憂鬱症狀，怒告張女求償，法官認為張女嚴重侵害蔡女權益，判決應賠償精神撫慰金10萬9880元；全案可上訴。

判決書指出，蔡女於2024年5月28日至11月12日間，在張女經營的長照機構擔任行政職務，主要幫忙張女處理相關事務及購買午餐等。但蔡女任職期間，長期遭張女言語霸凌，包括怒罵、咆哮、侮辱、諷刺並歧視單親媽媽。蔡女被罵到身心受創，就醫診斷出現焦慮、憂鬱症狀，怒告張女求償。

法院審理期間，張女否認所有霸凌行為，要求蔡女應負舉證之責，還表示曾幫蔡女準備晚餐，並在蔡女請假時鼓勵對方。但機構內其他同事均作證，曾多次目睹張女辱罵蔡女，內容包括「你到底有沒有帶腦袋上班」、「如果不是看你單親可憐才用妳，不然哪個公司可以一直讓你請假的，很看不慣你們這種單親的人領政府的錢」等話語，且辱罵時間長達10多分鐘，蔡女常常哭著離開辦公室。

法官考量其他同事與本案訴訟無利害關係，應無甘冒偽證罪風險而誣陷或偏袒任何一方之必要，加上醫院診斷病歷等相關證明，認定張女職場霸凌蔡女長達半年，導致蔡女罹患身心病症，且張女至今仍不認錯，因此判決張女應賠償精神撫慰金10萬9880元；全案可上訴。



