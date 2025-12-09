台中長者「不健康餘命」近8年 市府推動醫照整合應對

台中市衛生局長曾梓展9日在市政會議中以「完善長照服務守護每位市民健康」做專案報告。（馮惠宜攝）

台中市民平均壽命雖已突破80歲，但「不健康餘命」卻逼近8年！台中市衛生局9日在市政會議中揭露這項長照危機，並提出以「醫照整合」強化醫療與長期照護連結，讓需要高度照護的長者能獲得接近醫院等級的服務。市長盧秀燕也宣布，施政核心將從過去的被動照顧轉為主動預防，市府投入83億元，希望縮短市民生命末期的「病痛餘年」。

衛生局長曾梓展指出，截至114年10月，台中老年人口逼近50萬，占全市人口17.23％，平均每6位市民就有1位是資深長者。雖然台中市 111年平均餘命達80.82歲，高於全國平均，但與國健署統計的健康平均餘命相比，仍有約 8.39年差距。他直言，這段落差代表市民在生命末期可能需長期面對疾病與失能，是長照與家庭照護承受壓力最大的階段。

為提升照護量能，台中市大幅擴增結合醫療專業的住宿式長照機構。今年9月啟用、委託中醫大經營的市立老人復健綜合醫院暨長照機構已提供300床；慈濟醫院經營的仁愛綜合長照機構則提供200床。115年底，亞大附設豐原醫院暨長照機構也將加入營運，預計再增加474床。屆時全市長照床位將達1萬3780床，足以支應推估需求的1萬3151人，達成「量能自給自足」。

除硬體擴充外，市府也同步強化「醫療到長照」的轉銜效率，推動出院準備服務，目標讓長者在出院當日即可銜接長照服務。醫院轉介照管中心後，照管中心須在24小時內完成派案（假日順延），降低家屬的照護斷層壓力。對於具有復健需求的個案，則利用醫照整合，協助住院 PAC（急性後期整合照護）病患快速接軌長照復能服務，抓住黃金恢復期，避免惡化為重度失能。

面對急速升高的長照需求，盧秀燕表示，長照已是施政重點，她上任後長照預算從37.5億元增長至83.297億元，成長2.2倍，就是希望長者活得好、被照顧，有健康、舒適的生活。

