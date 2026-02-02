台中開唱被住戶嫌太吵! 頑童二度道歉諾短時間不會回來

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台中報導

嘻哈天團頑童MJ116，週末一連兩天登上台中洲際棒球場開唱，狂吸五萬名粉絲嗨爆現場，不過頑童初次挑戰大規模戶外體育場，就被周遭住戶投訴太吵、聲音太大，對此，他們二度道歉，也承諾短時間內不會再回台中洲際棒球場演出。

頑童MJ116" 偷客兄"：「你說我在亂說，我也只是聽說，你在想到底是哪個人，把這新聞亂炒，老實講是你馬子太愛亂搞。」

全場老鄉興奮尖叫搖擺，嘻哈天團"頑童MJ116"，搭跑車繞場跟粉絲近距離互動。

頑童台中開唱被住戶嫌太吵！ 二度道歉瘦子：短時間內不會回來了

頑童MJ116 搭跑車繞場。（圖／本色音樂）





頑童MJ116" 生煎包"：「外帶生煎包BOW生煎包，外帶生煎包BOW生煎包，外帶生煎包BOW生煎包。」

頑童演唱會首度移師台中洲際棒球場舉辦，兩天狂吸五萬名粉絲到場，不過演唱會試音過程多次被周遭住戶投訴太吵、聲音太大，對此，頑童也親自道歉了。

頑童MJ116成員 小春：「不好意思啦，畢竟我們是第一次來這裡。」

頑童MJ116成員 瘦子：「真的是只能說我們菜啦，第一次在這個場地，然後有很多東西去，需要一直重複去測試，然後...因為當然我們希望，就是把這個東西做好，然後就是，所以花比較多時間，在做彩排這樣子，然後對就是周邊鄰居，非常抱歉。」

頑童MJ116成員 大淵：「不要說這麼多，先道歉對不起。」





頑童MJ116台中開唱遭住戶投訴太吵。（圖／本色音樂）





再度向周遭的鄰居道歉，承諾短期內不會再到台中洲際棒球場演出，但粉絲們也十分好奇未來有沒有機會唱進台北大巨蛋。

頑童MJ116成員 瘦子：「大巨蛋必須拿下，希望希望希望，沒有啦因為這個，我發誓我們還沒有確定，還沒有確定，但是當然會有，心理會有這個目標。」

表示已經把大巨蛋當作目標，不過今年6月頑童在高雄巨蛋有四場演出，期待到時候能再與老鄉們相見。

原文出處：頑童台中開唱被住戶嫌太吵！ 二度道歉瘦子：短時間內不會回來了

