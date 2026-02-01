台中開唱遭民眾怒控「擾鄰」 頑童出面道歉了

頑童連2天在台中開唱共吸引5萬人進場。本色音樂提供

自嘲菜鳥只為了呈現最好狀態

頑童MJ116日前首度站上台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，卻因彩排期間音量較大，引發周邊居民討論「擾鄰」聲浪。對此，三人於1月31日演出後受訪時主動正面回應並誠懇道歉了！

頑童坦言，因第一次挑戰大型戶外場地經驗不足，「我們真的是菜鳥，為了把音響跟樂隊調到最好狀態，重複測試花了比較多時間，對鄰居感到非常抱歉。」也強調初衷只是希望帶給大家快樂，「希望大家不要再生氣，我們會努力當個好鄰居。」

儘管彩排插曲引發關注，頑童仍以實際行動展現誠意面對外界聲音，同時全力把演出做到最好，力求在音量、流程與現場控制上更周全，盼在音樂與生活之間取得平衡，讓演唱會既嗨翻全場，也能兼顧周邊居民感受。

此次《OGS》演唱會也為頑童寫下台灣嘻哈新紀錄，兩場共五萬張門票秒殺完售，首度攻進洲際棒球場的氣勢，將本土嘻哈演唱會規格推向全新高度。台中場特別量身打造全新橋段，小春、大淵與瘦子分別搭乘賓士敞篷跑車繞場登場，與觀眾近距離互動，接連帶來〈生煎包〉、〈辣台妹〉等夯曲，瞬間點燃氣氛；升級版鋼管花車與辣妹舞者輪番上陣，掀起一波波高潮。

挑戰體育場壓力破表「有點抖」

當〈Just Believe〉旋律響起，全場歌迷手燈點亮，化成壯觀燈海，三人感性表示：「這片燈海我們帶去了很多地方，現在終於來到台中，真的謝謝大家說到做到，讓我們站上這個舞台。」演唱會VCR也重新拍攝剪輯，回顧頑童一路打拚、不忘初心的創作歷程，向歌迷喊話勇敢追夢。現場更出動強力噴氣槍大方送禮，讓老鄉「有看又有拿」，歡呼聲不斷。

不過站上可容納兩萬五千人的體育場舞台，團員坦言壓力破表。瘦子笑說：「本來想上去帥死大家，結果一上去被人數嚇死，瞬間變鄉巴佬。」大淵與小春也透露，開演前後台一度斷電、導演臨時延後開場，讓三人在預備區緊張到不行。瘦子更直言：「前幾首歌手真的有點抖，因為這是我們生涯第一個體育場。」

演出尾聲，頑童再拋震撼彈，宣布將於6月6日、7日、13日、14日登上高雄巨蛋連唱四場，持續刷新台灣嘻哈里程碑。對於未來是否挑戰台北大巨蛋，三人也鬥志滿滿表示：「這絕對是我們想拿下的目標，壓力再大也會繼續往前衝。」

