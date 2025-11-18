台中閨密雙載1死1傷！物流車疑視線死角釀禍

台中市今日清晨發生死亡車禍，警方初判是視線死角釀禍。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中市北屯區今日清晨發生死亡車禍，梁姓司機駕駛物流車在巷口右轉，輾過右側經過雙載的機車，古姓女子、羅姓女子被捲入車下，騎乘的古女當場死亡、乘客羅女則全身多處擦挫傷。警消到場展開救援並將羅女送醫急救，警方初判是視線死角引起，全案依過失致死罪嫌送辦。

今日清晨6時許，42歲梁男駕駛物流貨車行經松竹路一段520巷準備右轉，不慎與一旁同向的雙載機車發生擦撞，造成騎士34歲古女、乘客37歲羅女連人帶車被捲入車底，古女頭部變形明顯死亡．而羅女被警消成功救出，身上多處撕裂傷、眼部擦傷，意識清楚，緊急送醫救治。

警方對梁男進行酒測，無酒精反應，梁男稱沒有看到人車，警方初判是視線死角導致悲劇發生，詳細肇事原因將由交大分析鑑定，全案警詢後將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

古女與羅女為同事，平時2人經常一起上下班，感情猶如閨密，事故發生時2人正要前往回收站工作，不料古女遇上死劫，與同事閨密天人永隔。

