台中防堵非洲豬瘟頻出包挨轟 2局長、1處長遭拔官
台中市上月爆發非洲豬瘟案例，後續包含疫調在內等應變作為頻頻出錯，遭到輿論抨擊。台中市政府今（6日）宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益遭免職，動保處長林儒良也因指令傳達不確實遭免去機關首長一職。
台中市政府今宣佈，農業局長張敬昌和環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務。另動保處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。
台中市政府強調，其餘涉有疏失人員，已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。未來市府將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。
