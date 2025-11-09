台中防颱＋防非洲豬瘟雙管齊下 台中市府超前部署嚴防疫情擴散
記者陳金龍／台中報導
鳳凰颱風來勢洶洶，台中市政府九日提前召開第二次防災整備會議，市長盧秀燕指出，這次颱風非常特殊，具有罕見在十一月成形、從西部襲台、風雨強勁等「三大警訊」，要求市府各單位「嚴陣以待」，尤其針對偏遠地區撤離預先溝通；另針對台灣首例非洲豬瘟案例，務求汙水不外溢，以及十二個廚餘掩埋場防颱措施，務必落實「超前部署」，確保市民生命財產安全，多一份防範，少一份災害。
盧秀燕表示，氣象署預估十日下半天發布海上警報、十一日恐有陸上警報，且颱風路徑從西部進入，缺少中央山脈阻擋，使西部地區平坦易受災害影響，和平、龍井、梧棲、沙鹿等區預估將出現七至九級強風，和平區若發布黃色警戒，即須預先啟動撤離準備，並要求民政局備妥乾糧、礦泉水及備用發電機，「讓每位居民都能安心度過風雨夜」。
除了防災部署，市府也面臨非洲豬瘟疫情「雙重考驗」。台中市梧棲非洲豬瘟案例場第三次採檢結果仍呈現陽性，為避免颱風風雨造成汙染物外溢，甚至病毒擴散，農業局緊急啟動防颱防疫雙管齊下措施，已請港區單位、台中區漁會及相關廠商加強防範，漁港若達上岸避風標準，將依規辦理避風作業；並通知高美濕地協管協會加強警戒，必要時配合封閉。
農業局、建設局與水利局已針對案例場及掩埋區進行多項加固工程，包括案例場管制限制區前道路利用發泡劑填補道路及邊緣的縫隙，水利局十日將進場施作為案例場汙水處理池加蓋。豬隻掩埋場加蓋兩層不透水布，並使用鉚釘固定，上層再壓以沙包，並架設監視器監控現場狀況。
同時，環保局也完成全市十二處衛生掩埋場防颱與防疫整備，確保防汛及防疫安全。文山、后里、沙鹿、霧峰等四處有野豬出沒紀錄的掩埋場已設置電圍籬，其餘八處也已依中央農業部指引完成設置永久性圍籬。另，掩埋場表層已妥適覆蓋帆布、加固重物及挖設導流溝，防止強降雨沖刷及積水漫流。
