台中阿伯酒駕失控 撞爆路邊車「四輪朝天」橫躺大馬路

台中市神岡區發生62歲詹姓男子涉嫌酒駕撞車又翻車事故。讀者提供

台中市神岡區62歲詹姓男子疑似酒後開車，今（21日）下午行經和睦路一段時，竟直接撞擊停放在路邊的車輛，強大撞擊力導致詹男座車當場翻覆、橫躺路中央。警消獲報趕抵將詹男送醫，所幸僅有擦挫傷，但其酒測值超過0.25毫克，全案依公共危險罪移送法辦。

豐原警分局表示，今天下午1時23分，神岡區和睦路一段發生車輛自撞翻覆事故，62歲詹姓男子駕駛自小客車，沿著和睦路一段往東方向行駛，行經事故地點時，車輛右前車頭不慎與路邊停放的一輛小客車左後車尾發生劇烈碰撞。

廣告 廣告

由於撞擊力道猛烈，詹男的車輛隨即失控翻覆，整輛車側翻橫躺在路邊，現場零件碎片散落一地，路過民眾見狀趕緊報警求助。

救護員抵達現場時，詹男已自行脫困，經檢查其頭部及右手有擦挫傷，所幸意識清醒，送醫治療後並無生命危險。警員在事故處理過程中，發現詹男身上帶有濃厚酒味，隨即依法實施酒精濃度測試，結果顯示其酒測值明顯超標，詹男當場被警方依公共危險罪嫌帶回偵訊。

社口交通小隊長蔡榮輝表示，警方對酒後駕車始終採取「零容忍」立場，將持續強化各項取締作為，以保障用路人及行人的安全。他呼籲，酒駕不僅需承擔鉅額罰款、扣車卸牌，更會面臨刑事追訴，甚至危害自己與大眾的生命安全，民眾切勿心存僥倖。

62歲詹姓男子涉嫌酒駕自撞路旁車輛後翻車。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

美歸學霸愛上正妹收銀員 「水壺冤案」纏正妹2年 法官噴飯判6月

妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒

虎媽虐殺21歲女關浴室2年僅餵菜粥 「貓爸」冷血漠視陪葬...雙親今遭起訴

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘