台中阿北出事了！自摔送醫出院沒錢⋯四處求助無人理 暖警出手護送

記者林意筑／台中報導

鄧姓阿伯日前騎車上路不慎自摔倒臥路邊。（圖／翻攝畫面）

台中潭子一名61歲鄧姓阿伯日前騎車上路，不慎自摔倒臥路邊，事後阿伯向沿路店家、住戶求助，經民眾替他通報救護人員協助送醫，經院方治療後無大礙，無奈阿伯出院時身上沒有錢，只好在醫院附近向店家、住戶求助未果，最終只能坐在路邊想辦法，所幸有熱心民眾通知警方，員警到場後先載著阿伯返回事故點牽車，又協助護送回家，過程溫暖人心。

據了解，鄧姓阿伯平時住潭子區福仁里，日前清晨他獨自騎車出門，行經大新路時自摔倒地，全身多處擦挫傷，經119獲報前往將他送至慈濟醫院治療，無奈阿伯出院時身上沒錢也沒有交通工具可以返家，只好挨家挨戶向附近住戶、店家求助。

廣告 廣告

頭家派出所員警劉皇均、黃賀瑜協助老翁平安返家。（圖／翻攝畫面）

不過均無人伸出援手，最終老伯一人獨坐在路旁不知所措，事後有好心民眾向警方通報，員警獲報後前往找人，不過當時阿伯已離開現場，經沿線巡視找到人，頭家派出所員警劉皇均、黃賀瑜立即上前關心。

警方透過口述資料及查詢確認身分後，耐心安撫情緒，並考量天氣寒冷，擔心他受風寒，決定先載往事故現場牽回機車，再護送返家，鄧姓老翁對警方即時伸援深表感謝，頻頻致謝。

大雅警分局表示，年長者外出時應多留意自身安全與身體狀況，如遇突發狀況或需要協助，請勿獨自硬撐，可主動向周遭民眾或警方求助。家屬亦可多加關懷陪伴，協助長者做好外出準備，共同守護長者的平安。

更多三立新聞網報導

桃機工程標案有內鬼！62億元工程預算精準符合 累犯處長再次被起訴

台中居服員竟是狼！伸手掀衣猥褻腦麻女 還酸：胸小摸一下沒感覺

寒流夜驚魂！台中女喝爛醉「蜷縮逃生梯」恐失溫 鷹眼警發現關懷

七期豪宅慘叫聲不斷！找護士續命「才能續虐」 冷血警友遭判無期

