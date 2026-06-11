台中阿北網戀暈船⋯以為遇第二春！急匯11萬給「仙女」 美夢遭警戳破

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者林意筑／台中報導

台中阿北網戀暈船急匯款，遭公益派出所員警阻擋。（圖／翻攝畫面）

台中一名60多歲鄭姓阿伯，近日在網路上暈船，邂逅自稱「仙女」女網友，對方以甜言蜜語、噓寒問暖攻勢成功擄獲芳心，更描繪「一起投資、一起加油」的美夢，讓阿伯深信與「仙女」會有未來，還到銀行欲匯款11萬元給「仙女」，所幸警方與銀行行員機警聯手攔阻這場愛情投資詐騙。

台中市第一分局公益派出所員警李冠霆、黃泊潤，前天中午巡邏時接獲轄內銀行通報，鄭姓男子欲新開帳戶並匯款11萬元，但面對行員詢問時說詞含糊，疑似遭到詐騙，隨即趕赴現場了解。

廣告 廣告

據了解，鄭姓阿伯近日在網路上認識一名自稱「仙女」女網友，「仙女」與鄭男頻繁傳訊，不斷噓寒問暖、關心生活，讓鄭男以為自己遇到第二春，隨著2人感情急速升溫，女網友開始分享自己的投資金燕，聲稱透過黃金投資獲利豐厚，並鼓吹鄭男「為了2人的未來打拼，共同打造幸福生活」。

為了取信鄭男，對方不斷強調投資報酬率驚人，還一步步指導操作流程，要求先到銀行開立新帳戶，再將11萬元匯入指定帳戶作為投資本金，深陷愛情與獲利美夢的鄭男信以為真，依照指示前往銀行辦理相關手續，所幸銀行行員察覺情況不尋常，立即通報警方。

員警詳細檢視雙方對話內容，發現是典型的「假交友、真投資」詐騙手法，並列舉多起類似案例分析，鄭男聽完後才恍然大悟，驚覺網路上「仙女」根本不是要和他共度未來，而是想騙走他的積蓄，當場打消開戶及匯款念頭，及時保住積蓄。

更多三立新聞網報導

超速撞死騎士！女駕駛「靈堂下跪、抄佛經」求減刑 說服法官：免關了

租600萬保時捷跑車一路狂飆⋯遭吊牌1年！台中男慘賠車行353萬元

吸金1500萬逼死豐原5口人！曾出招「假打針」想逃亡 法官怒裁：繼續關

生死一瞬間！瑞典坦克猛撞國道拖吊車 女駕駛「站斷腿區」險送命

