台中阿姨大鬧病房！嫌冷氣太冷竟飛踢護理師 怒嗆：知道你的衣食父母是誰嗎？

台中婦住院嫌冷氣太冷竟飛踢護理師，遭判4月徒刑。示意圖

台中張姓婦人前年住進台中慈濟醫院四人房，竟因不滿病房太冷，懷疑有人亂調冷氣溫度，在病房內大聲咆哮，甚至在護理師上前執行醫療勤務時，使出「無影腳」猛踹護理師右大腿，並當眾羞辱：「你不配當護理人員！你知道你的衣食父母是誰嗎？」台中地院近日審結，依傷害罪判處張婦有期徒刑4個月，得以12萬元易科罰金。可上訴。

判決指出，張姓婦人2024年9月間入住台中慈濟醫院，在四人床病房內懷疑有人亂動冷氣開關，不斷咆哮大聲叫嚷。此時，一名正要為鄰床病患紀錄引流液的護理師見狀委婉上前提醒：「阿姨，這是四人房，請妳小聲一點，大家要互相尊重。」

沒想到，張婦聽完後瞬間斷理智線，開始對著護理師瘋狂咆哮。護理師見溝通無果，側身準備繼續紀錄引流液工作時，張婦竟突然伸出左腳，朝護理師的右大腿狠狠踢下去，並叫囂：「妳的態度讓我不舒服，不要靠近我！」

目擊證人指出，張婦踢人後氣焰依然囂張，持續對著護理師叫罵：「你什麼態度？你不配當護理人員！你知道你的衣食父母是誰嗎？」脫序行為引來大批病患及家屬圍觀。遭襲的護理師事後忍痛退出病房，右側褲管內側還留有明顯的鞋印，經診斷受有右大腿挫傷併血腫等傷害。

台中地院審理時，張婦雖然承認有因空調問題起爭執，卻矢口否認踢人，辯稱是護理師態度不好。但法官根據目擊證人證詞、醫院診斷證明及褲管沾染鞋痕的照片，認定張婦犯行明確。

法官認為，醫事人員於執行業務時應受保障，張婦僅因情緒失控就對醫護人員動粗，顯然不尊重專業，考量她犯後態度不佳，依傷害罪判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。



