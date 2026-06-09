台中降雨集中山區 市府加強巡查通報

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）受滯留鋒面及西南氣流影響，台中市雨勢不斷。台中市副市長鄭照新今天表示，市長盧秀燕出訪歐洲仍心繫台中，目前降雨主要集中山區，已加強巡查通報，嚴防豪雨影響。

中央氣象署表示，受滯留鋒面及西南氣流影響，今天是這波大規模豪雨降雨最明顯的期間。台中市政府表示，昨天下午已成立水災三級應變中心，相關局處嚴陣以待。

鄭照新今天主持市政會議時表示，盧秀燕人在德國訪問，仍持續掌握台中雨量狀況，並指示以市民安全為最高原則審慎應變。市府綜合評估雨量、山區道路安全、土石鬆動及後續降雨風險，經與和平區公所討論後，宣布和平區停班停課。

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鄭照新指出，截至今天上午，降雨主要集中於山區，市府審慎評估並從寬認定，宣布和平區停班停課；各項抽水設備、救災機具、人力及交通應變整備也已完成，並加強巡查通報，嚴防豪雨影響。

鄭照新提醒，目前雨量主要集中於山區，呼籲原定前往山區健行、旅遊或從事戶外活動的市民及遊客，以自身安全為優先，避免上山。另因山區雨勢較大，部分山區道路禁止通行，公車路線及幸福巴士營運也有異動，請民眾隨時掌握最新資訊並配合相關管制。

市府表示，海線及都會區仍可能因短延時強降雨出現局部積淹水，已透過區公所、里鄰系統及防災網絡加強巡查與通報；也提醒民眾如發現積水、路樹倒塌等災情，可立即通報相關單位，以利及時處置。

消防局說明，配合市府成立三級應變中心，已啟動24小時應變機制，並完成抽水機、發電機、水域救援及照明設備等器材檢整。由於近期山區降雨較大，土石易鬆動且溪水可能暴漲，消防局提醒民眾避免前往山區從事登山及水域活動，以維護自身安全。（編輯：蕭博文）1150609