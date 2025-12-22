台中陷「無人開車」危機 班次日減800班恐釀運輸崩潰

台中市區公車出現脫班、誤點狀況，市議員陳俞融呼籲市府應全面改革勞動條件，避免公共運輸崩盤危機。（圖／台中市政府提供）

台中市公車系統面臨前所未有的人力警訊。過去乘客抱怨車輛誤點、無預警脫班，如今卻發現問題根源更深，公車駕駛大規模短缺，恐令整體運輸網逐步瓦解。

《三立新聞》報導，市議員陳俞融近日揭露，台中市應配備1467名公車駕駛，但截至10月，實際上崗人力僅1238人，等於有229個職缺懸空，缺額率高達15.6％。缺人最嚴重的三家業者，分別為中台灣客運、豐原客運與統聯客運。

這樣的缺工已非單純數字問題，對市民生活影響明顯。陳俞融指出，目前台中市公車平日發車總量僅剩7000班，與去年同期相比整整減少800班，等於每10班中就少了1班，對仰賴公車通勤的民眾造成極大不便。

更令人擔憂的是駕駛年齡結構失衡。統計顯示，現有駕駛中超過六成年齡在50歲以上，形成高齡司機撐場、青壯年嚴重流失的現象。30歲以下駕駛僅佔4％，幾近斷層，未來5年恐因大量退休潮，出現更劇烈人力斷裂。

陳俞融直言，公車駕駛工作對年輕族群吸引力不足是主因。儘管表面薪資落在5至7萬元，但實際收入往往來自長時間工時與假日加班，加上需應對壅塞交通與乘客投訴壓力，讓不少人卻步。

她批評市府至今仍沿用傳統補貼與招考制度，缺乏對症下藥的改革力度。陳俞融呼籲，台中市應從根本檢討駕駛薪資結構與勞動條件，優化排班模式、減少過勞風險，並強化職場安全與尊嚴保障，才能真正吸引新血加入，挽救日益緊繃的市區公車系統。

