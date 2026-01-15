台中隊北上集結！江肇國、張家銨、蔡耀頡力挺「台派戰鬥雞」張銘祐進議會

▲台中市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡15日上午特別北上到台北東門市場，力挺中正萬華區議員參選人張銘祐，4位戰將跨縣市串連，懇託選民力挺長年為台灣發聲、守護台灣的「台派戰鬥雞」張銘祐。

【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】民進黨將於2月啟動直轄市議員提名作業，不論老將、新人都積極備戰。台中市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡15日上午特別北上到台北東門市場，力挺中正萬華區議員參選人張銘祐，4位戰將跨縣市串連，懇託選民力挺長年為台灣發聲、守護台灣的「台派戰鬥雞」張銘祐。

張銘祐力拚中正萬華市議員初選，除了天天站路口展現熱情外，也陸續請來同黨立委陳俊宇、媒體人汪潔民等人站台。今日江肇國、張家銨、蔡耀頡3名深耕地方、立場鮮明的台中市議員也到中正區力挺張銘祐，對於其多年來站在第一線，無論社會運動、公共論述或基層行動上，堅守台派價值深表認同。

此次「台中隊」到市場第一線，除了是跨縣市的台派連線，展現中台灣對中正萬華的實質力挺與行動支持外，4人也約定，未來張銘祐當選、3位議員連任成功，會在議會互相支援、繼續促進北中交流。

活動中一行人於東門市場掃街，並發送印有「平安喜樂」字樣的紅包袋，深受民眾喜愛，許多婆媽頭家主動停下腳步寒暄、加油打氣。

張銘祐表示，江肇國、張家銨、蔡耀頡陪同與民眾互動，讓他如虎添翼，更爲踏實。這樣的行動希望展現青年世代貼近基層的活力與溫度，很開心今天的東門市場成為台派力量集結的最佳現場。

