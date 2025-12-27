台中隊準備好了 何欣純：下週一市政辦公室開箱

立委何欣純主持「台中青純力培力營」開場。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕「台中青純力培力營」今日在沙鹿登場，吸引近百名青年學子與會，立委何欣純今日表示，自己已準備好投入台中市長選戰，下週一市政辦公室將於南屯開箱，請大家拭目以待。

何欣純表示，自今年10月22日接受賴清德主席徵召、參選台中市長以來，每天在想的一件事：「台中的未來，應該要走向哪裡？」舉辦「台中青純力培力營」是第一步。

何欣純說，市政辦公室下週將開箱，歡迎大家來參觀，自己的台中隊團隊與基層組織已經逐一佈局，請大家拭目以待，自己絕對是唯一人選。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

