台中隨機普發10萬？網友路邊拾獲「一本千元鈔」隨風飄 失主找到了

「一本千元大鈔」約10萬元掉落在道路上。（圖／翻攝自Threads @lyx_61）

「這就是台中人的鬆弛感嗎？」有網友在社群平台Threads上分享，在台中市大雅區清泉崗附近街頭，驚見「一本千元大鈔」約10萬元掉落在道路上，經PO網後引發熱議。大批網友紛紛留言回應，「該不會是隨機普發10萬吧？」、「我以為在台中只會撿到槍」、「幫自己普發10萬」、「拾金不昧，是真男人」。

據了解，男網友昨（16）日下午行經大雅區中清路四段時，在路邊驚見「一本千元大鈔」約10萬元現金，但由於急著前往訓練，只好委託附近店家協助報警。警方獲報後前往，並透過鈔票上的「台企銀行綁鈔帶」進一步向銀行詢問，經銀行確認16日有前往提領現金的客戶中逐一聯繫，最終順利找到失主。

現金失主前往派出所時不斷向員警道謝，表示自己稍早前往銀行領錢後將現金交給員工，但員工卻不慎搞丟，事後緊張的四處尋找，所幸被好心人士拾得並轉交給警方，同時大讚警方效率迅速。

不過「一本千元大鈔」掉落在路邊的畫面在Thrrads上瘋傳，短短一天就獲得4000多人按讚、近700人轉貼，許多網友在留言處留言，「剛從銀行領出來的十萬現金耶，拾金不昧！給讚！」，也有人開玩笑表示，「台中現在不只撿的到子彈了」、「老天爺發年終你還不撿」、「我以為在台中只會撿到槍」。

