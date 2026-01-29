台中雞場爆隱匿禽流感 防檢署回應

▲台中雞場異常死亡雞隻死亡情況遭民眾檢舉，防檢署表示，會追查是否與苗栗後龍外埔棄置死雞案有關。（示意圖／取自盧秀燕臉書）

[NOWnews今日新聞] 農業部動植物防疫檢疫署28日指出，台中市動物保護防疫處27日送檢民眾檢舉，豐原區蛋雞場異常死亡雞隻檢體，經獸醫所檢出H5N1亞型禽流感，同時追查是否與苗栗後龍外埔大排棄置死雞有關。針對禽場若未依規定通報家禽異常死亡，可依法最高處新台幣100萬元罰鍰。

防檢署說明，115年迄今我國禽場案例計7場，經案例場疫情調查報告及與會代表共同討論，禽流感發生原因主要為，未落實消毒工作、使用過期消毒劑、禽舍內雜物堆放、人員進入禽舍未更換鞋靴或設置消毒踏槽、車輛未消毒即進場等未落實生物安全措施所導致。

防檢署指出，苗栗縣動物保護防疫所26日送檢後龍外埔大排棄置死雞，經獸醫所檢出H5N1亞型禽流感，也已請該防疫所依標準作業程序執行防疫處置，包括該棄置點死雞採樣、送驗、銷毀及消毒，追查來源雞場，及針對棄置點半徑1公里所有禽場執行主動監測，1至3公里所有禽場執行健康訪視，並派消毒車執行周邊禽場公共區域消毒。

有關台中市動物保護防疫處27日送檢民眾檢舉豐原區蛋雞場異常死亡雞隻檢體，防檢署表示，經獸醫所檢出H5N1亞型禽流感，也已啟動防疫標準作業流程，請該防疫處針對禽場半徑1公里所有禽場執行主動監測，1至3公里所有禽場執行健康訪視。

針對禽場涉及未依規定通報家禽異常死亡，防檢署表示，將依「動物傳染病防治條例」第43條規定，最高可處新台幣100萬元罰鍰，且場內被撲殺家禽不予補償。

至於違反環保法規部分，另由環保機關依法裁處。防檢署呼籲，為維護轄內整體養禽產業安全，飼養家禽如有異常死亡情形，應主動通報所在地動物防疫機關即時處置，切勿任意棄置死禽以免疫情擴散，請業者勿以身試法。

有鑒於近日早晚溫差大，且處候鳥遷徙季節，防檢署提醒，禽流感發生風險高，提醒業者務必落實生物安全操作，以降低疫情發生的風險。

