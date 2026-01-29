台中雞場隱匿禽流感疫情 盧秀燕怒開最高額罰單！重罰115萬

台中市豐原區「豐康牧場」26日傳出雞隻集體暴斃事件，經檢驗確診為禽流感。台中市長盧秀燕28日證實疫情，並緊急成立前進指揮所進行防疫作業。盧秀燕今（29）日報告，已經完成案場約5000隻雞隻的撲殺工作，同時追蹤已流出市面的雞蛋進行下架銷毀，另外針對違法案場，將開出最高15萬以及100萬的罰單。

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

盧秀燕今天召開記者會對外說明此案，她指出該牧場在雞隻出現病死情況時未依規定主動通報，且刻意隱匿疫情，嚴重違反動物防疫相關規定。市府將針對未通報病死雞隻的違規行為，依法可罰5萬至100萬，經過市府討論後，決定對案場開出最高額的100萬重罰。

盧秀燕重罰隱匿禽流感業者。（資料圖／台中市府）

此外，針對該牧場未妥善處理雞屍的部分，台中市政府也將依最高罰則處以15萬元罰鍰，兩項違規合計總罰款金額達115萬元。目前防疫單位已啟動相關防疫措施，持續監控疫情擴散情況，並加強周邊場域的消毒作業。

