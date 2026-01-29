台中雞場隱匿禽流感！目睹員工大量埋雞屍照賣蛋營利 吹哨農民：太缺德

記者潘靚緯／台中報導

台中市豐康牧場爆發禽流感，場內5千多隻雞今(29)日全面撲殺。（圖／台中市府提供）

台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻蛋雞，陸續有1700多隻雞死亡，26日晚間獲報，27日派員前往採驗送驗，28日證實感染禽流感。最早爆料雞場的「吹哨者」林姓農友表示，媽媽也是吃該牧場的雞蛋，約半個月前就目睹雞場員工在掩埋雞隻，還把雞屍裝袋用車運出去，質疑上千隻雞屍怎可能都埋在牧場的花園？希望市政府能查清病死雞屍流向。

附近農民目睹台中豐原蛋雞場員工，在掩埋大量雞屍，甚至把雞屍裝袋運上車，主動打電話向市府通報。(圖／翻攝畫面)

林姓男子表示，自己住在牧場附近，這兩個禮拜在農田工作時，發現2名養雞場員工將大量的死雞埋在牧場的花園，還用黑色垃圾袋及白色布袋裝著雞的屍體，用小貨車運出，他當時心想曾看到新聞報導南部有禽流感疫情，立即聯想牧場埋葬雞屍是否與禽流感有關，但業者未通報，仍照常販賣雞蛋，卻私下掩埋雞屍。

業者隱匿禽流感疫情未通報，將挨罰5萬到100萬元罰鍰。(圖／台中市府提供）

牧場業者異常舉動，讓林姓男子心中有了警覺，主動打電話向台中市府通報，並在臉書社團貼文，指出1700隻的死雞大量異常死亡不通報還繼續賣蛋獲取盈利，將死雞運出別縣市危害當地居民，真的該罰，「不曉得動物福利標章怎麼發給這樣的人」，呼籲相關單位持續追查。

牧場業者聲稱死亡的1773隻病死雞埋在自家牧場內，1150隻埋在苗栗。台中市農業局表示，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調，同時也要釐清苗栗後龍外埔大排的235隻病死雞，是否來自豐康牧場。台中市農業局指出，針對畜主未主動通報，將依動物傳染病防治條例相關規定，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰外，另撲殺之動物及銷毀之物品不予補償。

