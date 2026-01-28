台中雞場隱匿禽流感 雞屍疑丟苗栗 鍾東錦震怒喊重罰百萬

苗栗縣後龍出海口大排26日發現遭丟棄大量死雞，縣府表示，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區養禽場有關。

（中央社）

記者徐義雄、謝國金∕台中、苗栗報導

台中、苗栗傳出雞場雞隻大量死亡，二十八日分別證實都是爆發Ｈ５Ｎ１禽流感，台中市農業局確定業主隱匿通報將開罰五至一百萬元，另未依規定化製死亡雞隻，也另將依法開罰。農業部防檢署表示，場內七千多隻蛋雞將全數撲殺，依法未主動通報者將不予補償。

苗栗縣發現的二百多隻雞屍遭棄置在後龍鎮外埔大排水溝，初步追查指向台中地區養禽場，縣長鍾東錦震怒要求依法徹查開罰百萬且絕不寬貸。

台中市農業局表示，爆發疫情的案場在豐原區約養七千隻，此次死亡一千七百隻雞隻，以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。市長盧秀燕表示，農業局動保處二十七日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性，指示全面撲殺；針對業者疑似隱匿通報情形，將依相關法規處理並開罰，業者強調雞蛋產品未流入市場並願意提供退費。

廣告 廣告

台中市大約一百七十一個雞場，民政局各區公所隨即全面進行訪查、避免傳染，並成立前進指揮所完成該案場及周邊半徑三公里內禽場消毒，關於撲殺作業，已調集機具人力並通知化製場待命，依中央指令，預計於這兩天內完成。

豐原蛋雞場禽流感案，台中市府成立前進指揮所，進行消毒作業。（記者徐義雄翻攝）

苗栗縣動物保護防疫所二十六日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝有二百三十五隻雞屍，第一時間即啟動防疫應變機制，採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施，二十七日接續針對周邊三公里內十場養禽場進行健康訪視。

對於遭棄置雞屍遭疑似來自台中豐原場，苗栗縣府農業處指出，目前無法確認，初步追查掌握行為人雖指向「台中地區的養禽場」，但仍需持續調閱監視器釐清，已密切與台中相關單位聯繫中。

鍾東錦得知不肖業者漠視防疫工作並挑戰公權力棄病死雞，指示依法徹查行為人身分，並依相關法規處以最高一百萬元罰鍰。