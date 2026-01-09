台中離奇死亡意外！半夜移車卡車門與牆壁縫隙遭夾死

台中發生離奇死亡意外，男子移車竟被夾死在車門與牆壁縫隙之間。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台中市大安區今日凌晨發生一起離奇死亡意外，一名63歲的黃姓男子向妻子告知去移車，因遲遲未返家，57歲的王姓妻子外出尋找，發現黃男身體卡在駕駛座與車輛之間，已失去呼吸心跳，送醫搶救不治，詳細死亡原因有待警方調查釐清。

黃男疑似酒後向妻子告知要去移車，隨後遲遲未返家，王姓妻子外出尋找，在庭院的停車處發現丈夫被夾在車子與牆柱之間，車輛引擎發動且排檔在D檔，隨即聯繫親友協助並報警。

台中市消防局獲報派遣大甲分隊3車6人前往，到場時黃男身上有酒味，已沒有呼吸心跳，眾人先以人力協助黃男脫困，再緊急給予CPR，送往大甲李綜合醫院，無奈經醫療團隊搶救，黃男仍傷重死亡。

大甲分局鑑識小組前往採證，初步調查黃男車輛引擎發動且排檔在D檔（前進檔），疑似是操作排檔問題，導致車子往前滑行，將黃男困在車門與牆柱之間致死。警方鑑識人員已完成採證，並報請檢察官與法醫相驗以釐清確切死因。

