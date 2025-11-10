台中離譜媽騎車3貼「前後2稚兒都無戴安全帽」 還邊騎邊滑手機

記者陳佳鈴／台中報導

兩個孩子年紀看似僅幼稚園左右，腳還踩不到踏板，僅能緊抓車座，且兩個孩子都沒戴安全帽，女子一邊騎車、一邊將手機拿在手上，手把幾乎靠單手控制，令人看得搖頭。（圖／翻攝Threads antoineisyoung)

台中市南區國光路近日出現危險交通行為，讓網友看了替兩個孩子捏了把冷汗。一段行車紀錄器畫面在社群平台 Threads 上引發討論，只見一名女子騎乘機車，後座載著兩名年幼孩童，不僅全程未替孩子配戴安全帽，她本人還單手騎車、另一手拿著手機講電話，甚至車速時快時慢、穿梭車陣間，畫面十分驚險。

目擊者將影像上傳並寫下：「唉……這位媽媽邊騎車還邊講手機，希望你們平安。」影片曝光後，網友紛紛留言直批「這太誇張」、「比旁邊的車還快，小孩連帽子都沒有」、「萬一摔了後果不堪設想」。

從影片中可見，機車呈三貼狀態，兩個孩子年紀看似僅幼稚園左右，腳還踩不到踏板，僅能緊抓車座，且兩個孩子都沒戴安全帽，女子一邊騎車、一邊將手機拿在手上，手把幾乎靠單手控制，明顯違反《道路交通管理處罰條例》，恐觸犯未戴安全帽與騎士駕駛中使用行動電話等多項違規。警方表示目前尚未接獲報案，會掌握影像並確認身分，最高恐面臨6000元以上罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

