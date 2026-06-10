台中雨勢不斷 民代批清水國小操場積水如水池

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市昨晚至今天上午雨勢不斷，海線地區多處發生積淹水情形。清水國小操場積水嚴重，民代批排水系統出問題，積水範圍廣泛如水池。校方表示，已緊急調派8組抽水機因應。

民進黨籍台中市議員楊典忠今天發布新聞稿，接獲家長陳情，清水國小操場積水嚴重。楊典忠下午前往勘查表示，操場積水範圍廣泛，雨勢停止3小時後仍未見水勢明顯消退，顯示清水國小與周邊雨水下水道排水系統都出問題。

楊典忠指出，清水國小明天將舉辦畢業典禮，畢業生期待已久的重要日子不應受到積水影響。他呼籲市府立即協調相關單位投入抽水及排水作業，恢復校園正常使用環境。對於操場積水未退，市府應提出具體改善方案。

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清水國小告訴中央社記者，因新建校舍工程阻擋了排水路徑，平常有做好因應措施，不過這場雨從昨天晚上下到今天上午，瞬間大雨帶來的水量消化不良，才會回堵在操場造成積水。廠商與家長會已調派抽水機因應，共8組抽水機分布操場兩邊抽水。

校方提到，為防夜間降雨再度造成操場積水，抽水機暫時都會在操場邊待命。明天畢業典禮如期在禮堂舉行，典禮安排的橋段及校園巡禮，都沒有安排操場場地。（編輯：張雅淨）1150610