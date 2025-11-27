台中雪山坑步道踏訪泰雅獵徑 巡禮賽德克巴萊場景

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市觀光旅遊局興建雪山坑登山步道，全程2.4公里，沿著雪山坑地區泰雅族傳統狩獵獵徑建置，串連巨人之手、電影「賽德克．巴萊」取景地山蘇林等處，打造特色步道。

台中市政府今天啟動和平專案，市長盧秀燕前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」。

盧秀燕表示，市府花很多心思建置和平區登山步道，包括雙崎部落「埋伏坪登山步道」、環山部落「環山獵人登山步道」及桃山部落「雪山坑登山步道」，這些步道名稱都很美，與當地地名、景觀或歷史都有淵源關係，像獵人步道就保有早期獵人打獵足跡。

盧秀燕指出，高山內山谷與山谷之間的通行不易，市府積極推動和平地區吊橋工程，並以「減法工程」為原則，重視後續維修、盡量不打擾山林，並保留原鄉風貌、與地景地貌吻合，例如步道扶手就採用樹木外型，而不是設計過度現代化的東西。

觀旅局長陳美秀表示，「雪山坑登山步道」全長約2.4公里，位於自然原始林區，沿著雪山坑地區泰雅族傳統狩獵獵徑建置，步道以減量設計與環境永續為原則，採用木棧道及原木階梯等自然友善設施串聯在地熱門景點。

包括打卡熱點「巨人之手」及電影「賽德克．巴萊」取景地山蘇森林，同時連接櫸木林與楠樹林等生態景觀，打造具自然教育及觀光休閒價值的特色步道。（編輯：陳仁華）1141127